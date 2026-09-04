Tres kilómetros de playa para un solo socorrista en Málaga: presión y condiciones precarias para quienes tienen miles de vidas a su cargo

¿Por qué es importante? Equipo de Investigación acompaña a Jorge, un socorrista de Málaga que explica cómo tiene que abarcar él solo tres kilómetros de una de las playas más masificadas del litoral español: "Siento bastante presión, por lo menos aquí habrá en un rato 10.000 personas".

Equipo de Investigación acompaña a una pareja de socorristas de Málaga. Dentro de unas horas, la seguridad de miles de personas dependerá de ellos dos y de cuatro socorristas más. "Siento bastante presión, porque por lo menos aquí habrá en un rato 10.000 personas", reconoce Jorge.

De los 14 kilómetros de playas de Málaga, él, solo, vigila tres. El resto de kilómetros, afirma, "ahora mismo no los vigila nadie". Esta situación le lleva a que si surge una emergencia, puedan ocurrir dos cosas: "O no te enteras, o tienes que correr un kilómetro o kilómetro y medio de playa tú solo y sin apoyo de nadie".

Eso supondría aproximadamente unos tres minutos de reacción, lo que según el socorrista puede determinar si una persona vive o muere: "Con un minuto, incluso 30 segundos, ya es primordial".

Jorge cuenta que han tenido que llegar a hacer ocho rescates en una misma mañana. No paran a comer, de hecho, el socorrista asegura que tiene que estar comiendo y "mirando para un lado y para otro".

La falta de personal también tiene consecuencias para los propios socorristas. Jorge indica que al no tener ni siquiera nevera, ha llegado a tener intoxicaciones porque la comida se le ha puesto mala. Si el momento de la comida tiene un rescate, comenta, "te vas con la comida en la boca y te tienes que meter al agua".

El socorrista también se queja de la torre de vigilancia en la que tiene que desempeñar su trabajo, según él lo que peor lleva: "Mira cómo se mueve". Desde allí pasa horas observando una playa que no puede abarcar él solo. "Me genera preocupación, no tengo apoyo", explica Jorge, que admite que eso psicológicamente le ha afectado.

Los bañistas lo confirman

Equipo de Investigación pregunta por esta situación a los bañistas, que también lo aprecian: "Vi un matrimonio ahí, que no podían salir y no había manera. Nadie se quería meter porque le daba miedo y no había ningún socorrista por ninguna parte", explica.

Otra mujer reconoce que el déficit de socorristas en la playa se nota. De hecho explica que presenció cómo un hombre sufría un percance y se desplomaba en medio de la playa. Mientras ella "chillaba", "la mitad de la gente se hacía los locos".

"No había socorrista. Vino a la ambulancia por lo menos a la media hora y cuando fui a salir, ya estaba el hombre tapado". Había muerto.

El Ayuntamiento no responde

Mientras los socorristas denuncian la falta de medios, una persona sigue muy de cerca el trabajo de Equipo de Investigación. "¿Ustedes de dónde son?", pregunta una mujer que asegura sentirse segura bañándose en la playa de Málaga.

Esta persona que observa a los reporteros no es una bañista cualquiera, es la responsable municipal encargada de supervisar el servicio.

Cuando los reporteros del programa le preguntan si cree que hay suficientes socorristas en la playa, responde afirmativamente, pero dejando algo claro: "Yo no atiendo a la prensa. El Ayuntamiento tiene un gabinete de prensa".

Al cuestionarle si considera que está garantizada la seguridad de los bañistas, prefiere no contestar.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La cara oculta del verano' en atresplayer.