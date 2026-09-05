Muere un ciclista en la Vuelta a Soria tras chocar con otro en la prueba a contrarreloj

Las autoridades médicas han acudido a lugar del incidente para intentar reanimar al cilcista que, por desgracia ha terminado falleciendo. La etapa ha sido suspendida.

El ciclista herido de gravedad este sábado por la mañana en la contrarreloj individual de la V Vuelta Soria Máster ha fallecido pese a los esfuerzos de reanimación por parte de las asistencias sanitarias desplazadas hasta el lugar del accidente, en el municipio de Talveila, han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Durante el desarrollo de la prueba, por causas que aún no han trascendido, chocó contra otro corredor en el kilómetro 6 de la carretera provincial SO-P-5022, en el municipio soriano de Talveia, punto de arranque de la V Vuelta Soria Máster, para corredores veteranos.

La prueba ha sido suspendida por la organización, el Club Deportivo Sport Navaleno, y hasta el lugar del accidente se desplazó un helicóptero sanitario.Por el momento no ha trascendido la identidad del ciclista accidentado, ni tampoco las circunstancias en que se han producido el suceso.

La V Vuelta Soria Máster, con un centenar de participantes, había comenzado a primera hora de esta mañana con una contrarreloj individual de 10 kilómetros en Talveila, previa a la celebración, esta tarde, de la primera etapa en línea (60 kilómetros) en Muriel Viejo. La ronda finalizaba este próximo domingo (6 de septiembre), con la segunda y última etapa en Navaleno (90 kilómetros)

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