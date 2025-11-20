Lance Stroll 'dispara' contra Colapinto: "Quizá está frustrado..."

El piloto canadiense responde a la crítica de Colapinto y dice que debería "centrarse" en "sumar algunos puntos en algún momento".

Lance Stroll y Franco Colapinto están viviendo un rifirrafe desde el último Gran Premio. Y en Las Vegas continúa la historia. Ahora ha sido el de Aston Martin el que ha 'disparado' contra el piloto argentino. Dice que debería "centrarse" en "sumar algunos puntos en algún momento". Un ataque muy duro.

Así se ha manifestado en rueda de prensa: "Escuché sobre ello. No lo sé. Quizá esté frustrado y enfadado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. ¿Cuántos? Debería centrarse en sus propias cosas e intentar sumar algunos puntos en algún momento".

No entiende las palabras de Franco en el GP de Brasil: "Estaba corriendo, no me llevé ninguna sanción en Brasil. Hablé con Gabriel después, son carreras. Franco debería centrarse en sumar un punto".

Asegura que no le sorprende escuchar esas palabras: "No estoy sorprendido. Quizá sea como he dicho. Está frustrado con su temporada, no está donde quiere estar y necesita hablar de cosas que son irrelevantes".

"Mi consejo para él sería que se centrara en lo suyo y tal vez consiguiera algún punto este año", cierra el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin.

Parece que la relación entre Franco y Lance no es la mejor en la parrilla. La tensión es total entre los dos pilotos.