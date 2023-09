No hay día tranquilo en Alpine, ni siquiera cuando logran puntuar con ambos coches como ha ocurrido en el Gran Premio de Japón. Pierre Gasly acabó tremendamente enfadado después de que el equipo le obligase a dejarse pasar por Esteban Ocon en la última vuelta, no ayudando para nada a una relación entre compañeros ya de por sí deteriorada.

En la última vuelta de la carrera en Suzuka, Gasly iba a acabar en novena posición, justo por delante de su compañero, pero de repente recibió la sorprendente orden de su equipo de dejarse pasar por Ocon.

"¿Qué carajo? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Yo soy más rápido. Si no me hubiera dejado pasar, le hubiera adelantado igual.", respondió enfadado por radio.

"Sí, lo discutimos en la oficina", replicó su ingeniero. "¿Hablas en serio? ¿Lo dices en serio? Empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejaste que me recortara y entonces...", replicó si acabarse de creer la situación Gasly.

"Amigo, no estoy bromeando. Las instrucciones vienen del muro de boxes. Hablaremos la próxima vez, por favor", concluyó su ingeniero.

Todo se originó unas vueltas antes. Ocon, en una estrategia completamente diferente, se colocó en la parte final por delante de Gasly, pero con unos neumáticos mucho más viejos. Cuando Gasly le alcanzó, Ocon le dejó pasar para intentar alcanzar a Alonso en la octava posición, algo que el '10' no consiguió. Y eso llevó, inexplicablemente, a hacer perder a Gasly varios segundos para que le alcanzase y superase su compañero.

Y claro, esa acción de Alpine provocó un monumental enfado a Pierre Gasly, que lo pagó con puñetazos a su coche y peinetas en dirección a Ocon.

"Creo que para el equipo hacer noveno y décimo o décimo y noveno es lo mismo. No entiendo la decisión de cambiar de lugar sabiendo que esto nunca se había discutido antes de la carrera. Yo empecé delante, hice una mejor clasificación y tuve más ritmo al final", explicó todavía enfadado Gasly tras la carrera.