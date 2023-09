Fernando Alonso logró una meritoria octava posición en el Gran Premio de Japón tras una gran salida y un gran ritmo, reponiéndose a una mala decisión estratégica de Aston Martin, Y también lo hizo contradiciendo una orden de Aston Martin.

Lance Stroll tuvo que abandonar en la primera parte de la carrera por un problema en el alerón trasero que no acabaron de desvelar, pero que sí les llevó a dar una orden a Fernando Alonso.

"Hemos retirado el otro coche por un problema en el alerón trasero. No pises los pianos por precaución", pidieron por radio al '14'.

Finalmente, Alonso terminó octavo en tierra de nadie, lejos de alcanzar a George Russell y sin el peligro por detrás de que se acercase en exceso Pierre Gasly, por lo que quizás se había limitado a acatar las órdenes de su equipo desde el muro.

Sin embargo, el piloto asturiano confesó que no hizo caso a esa radio de su equipo: "No lo hice".

"Me dijeron por radio no pisar los pianos, pero no lo hice, ya tenía bastante con lo que tenía en el coche como para ir en medio de la pista", añadió para concluir en la micros de 'DAZN'.