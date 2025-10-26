"Los puntos pueden ser posibles"
Fernando Alonso señala dónde puede puntuar: "En Brasil fuimos bien hace dos años..."
El piloto asturiano de Aston Martin mantiene las esperanzas intactas pese al mal resultado cosechado en México y pone la mira en el siguiente Gran Premio en Sao Paolo.
Fin de semana complicado para Fernando Alonso. El piloto español no ha tenido un coche lo suficientemente competitivo en México y acabó retirando el coche cuando aún quedaba la mitad de la carrera.
No hubo ritmo ni suficientes opciones. La estrategia no funcionó como esperaban y el asturiano acabó regresando a boxes con problemas en los frenos. Resulta complicado volver a imaginar a Aston Martin en los puntos este año, aunque Alonso no tira la toalla.
"Creo que los puntos pueden ser posibles en las próximas cuatro carreras. En Brasil fuimos bastante buenos hace dos años, espero que sea una buena para nosotros. Catar puede ser buena también", señaló el español.
Hay opciones de cara al próximo Gran Premio en Brasil, donde Fernando Alonso logró su último podio hace ya dos años, en 2023. Sin embargo, todavía queda un Gran Premio donde pueden sufrir igual que en México: "Las Vegas no parece tan bueno pero puede haber coches de seguridad".
De todas formas, el objetivo sigue siendo el mismo: ganar en 2026. No podremos saber si eso será así hasta dentro de unos meses. Hasta el momento, toca seguir remando.