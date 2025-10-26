La curiosa comparación de Fernando Alonso con un jugador del Real Madrid: "Tiene el gen competitivo"

El piloto español de Aston Martin no ha dudado en señalar a uno de los jugadores con los que más se identifica en cuanto a sensaciones y garra.

Fernando Alonso lleva más de 20 años desplegando su talento por todos los circuitos a los que la Fórmula 1 ha viajado. En más de dos décadas de trayectoria, ha quedado claro que estamos ante uno de los mejores pilotos de la historia.

Sin embargo, si es cierto que sus números parecen quedarse algo cortos para su talento. Tantos años en coches que no han estado a la altura del asturiano han acabado pasando factura, aunque sí que es cierto que eso no le ha privado de maravillar al público.

La resiliencia y el trabajo sin hacer mucho ruido han sido una constante en Fernando Alonso desde hace más de 10 años. Tan solo aquella mitad de año de 2023 o sus triunfos en el Mundial de Resistencia nos han permitido volver a verle en lo más alto.

Si nos vamos a un plano futbolístico, Fernando Alonso sería como ese jugador que suele pasar desapercibido, pero que solo los que saben realmente de este deporte saben lo bueno y lo importante que es para el equipo.

En una semana marcada por el clásico, el asturiano no ha dudado en señalar qué jugador actual sería en caso de dedicarse al balompié: "Buena pregunta. Igual con Fede Valverde. Así más luchador, un trabajo, a lo mejor, no tan vistoso a veces, pero muy competitivo. Creo que tiene ese gen competitivo".