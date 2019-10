Lewis Hamilton acabó en el podio y con un buen cabreo tras la carrera del GP de Japón. El británico quería y quiere cerrar cuanto antes su sexto Mundial de F1 y haber perdido ante Bottas y Vettel no le hizo precisamente gracia... más aún cuando el motivo, según se desprende de su conversación por radio, pudo ser la estrategia.

"¿Cómo he podido perder tanto tiempo? Ahora mismo estoy fuera de la carrera, ¿por qué no me diste neumáticos duros si la degradación es tan enorme?", preguntó Hamilton por radio.

O más bien respondió a las palabras de Pete Bonington, su ingeniero. "Estás tercero. Vettel está a 10 segundos y una parada sería un problema por la gran degradación. Persigamos a Vettel, perdimos tiempo detrás de él. Él debe hacer dos paradas".

Hamilton, directamente, estalló: "¿Qué tengo que hacer para ganar esta carrera?".

El inglés de Mercedes, que persigue su sexto Mundial y que prácticamente lo tiene garantizado salvo hecatombe, reconoció que lograrlo en México es complicado: "Es improbable sellar el título allí".

Hamilton es líder del Mundial con 338 puntos por los 274 de Valtteri Bottas, segundo, y quedan cuatro carreras para que acabe la temporada.

