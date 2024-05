Andrea Kimi Antonelli se ha convertido en una figura clave dentro de la esfera de Mercedes sin ni siquiera haber debutado en Fórmula 1. El piloto italiano está completando su primer año en F2 junto a Prema, aunque el miedo de los de Brackley a perderlo podría precipitar su tempranero salto al 'Gran Circo'.

Durante la última semana, se han escuchado numerosos rumores sobre la posibilidad de que Logan Sargeant dispute en Miami su último GP en favor de un Antonelli que cogería el volante del FW46 a partir de Imola. La FIA habría recibido una solicitud para hacer una excepción con el italiano de 17 años para que este pueda competir en la máxima categoría antes de su mayoría de edad.

Sin embargo, el propio Toto Wolff se ha encargado de negar este supuesto 'plan' en unas declaraciones a 'Motorsport.com': "La excepción fue algo que no planteamos nosotros y ciertamente hemos declarado desde el principio que eso no era algo que quisiéramos buscar. No sé de dónde viene esa teoría de que Mercedes estaba interesada en impulsar eso. Kimi necesita concentrarse en su temporada de F2 y él lo sabe".

"Todo lo demás son rumores, que siguen dando vueltas y que son objetivamente incorrectos. Es un piloto de F2 de Prema, eso es lo que está haciendo, y eso es en lo que todos nos estamos concentrando. Hace sólo 15 meses, estaba en un coche de F4", agregó el jefe de Mercedes.

"Creemos mucho en Kimi, en sus habilidades y también en su futuro. Esa solicitud es probablemente algo que tuvo cierta tracción porque cada vez más gente coqueteó con la idea. Pero no es nada que hayamos impulsado desde nuestro lado. Está completamente en la trayectoria que esperábamos", concluyó.