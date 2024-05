George Russell ha pedido públicamente a Mercedes que no cambien la configuración del coche entre sesiones durante el Gran Premio de Miami. Ya lo hicieron en China y la cosa no salió nada bien. Por lo que el piloto británico pide a los suyos que "no pongan el coche patas arriba" y se centren en una configuración desde el inicio del fin de semana.

"Lo que hemos aprendido es que si pones el coche patas arriba, y vas directamente a una sesión de clasificación, donde cada vuelta en la Q1 o Q2 es de vital importancia para la puesta a punto para la Q3 y los neumáticos que te quedan, es muy difícil adaptarse en un período tan corto de tiempo", ha dicho Russell en declaraciones a diferentes medios.

"Así que probablemente más vale lo malo conocido que intentar encontrar ese punto dulce", señala el compañero de Lewis Hamilton.

En Mercedes llevarán algunas mejoras a Miami para seguir buscando acercarse a la parte alta. De momento están lejos. "Por supuesto que estamos intentando perseguir la perfección, intentando a veces alcanzar las estrellas, y al hacerlo en un periodo de tiempo tan corto, te puede despistar".

"Y si encuentras ese punto dulce, puedes ganar cinco, seis o siete posiciones un sábado por la tarde. Así que sí, tenemos que asegurarnos de que estamos en el lugar adecuado para rendir", sentencia el joven piloto inglés.

Mercedes camina en tierra de nadie en este comienzo de mundial de Fórmula 1. Cuarto en el campeonato de constructores muy lejos de los de arriba y con Aston Martin pisándoles los talones. Y esos no son los resultados que quieren los de Toto Wolff, que siguen buscando rendimiento... y un piloto de garantías para 2025. Y para convencer a un piloto de nivel necesitan resultados.