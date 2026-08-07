"Djokovic dice eso porque se está haciendo mayor": dura respuesta de Fonseca a Novak

El brasileño no ha dudado a la hora de desestimar la última propuesta de una leyenda como 'Nole', al que atribuye "estar haciéndose mayor" después de que compartiera su iniciativa de acortar los partidos de tenis.

Joao Fonseca sigue dando pasos en su consolidación en la élite del circuito ATP. Lo ha hecho en el Masters 1000 de Montreal venciendo a Stéfanos Tsitsipas en su debut en el torneo. Una victoria tras la que se acordó de Novak Djokovic y comentó la propuesta del serbio de acortar los partidos con el fin de hacerlos más entretenidos.

Hace unos días, Novak aseguraba que los encuentros de tenis deberían reajustarse para que los juegos sean a cuatro sets y sin ventajas. 'Nole' planteó esta revolución que no ha sentado bien a todo el mundo y uno de ellos es el joven tenista brasileño que respondió al ganador de 24 'Grand Slams' en rueda de prensa.

"La verdad es que me fue muy bien jugando sets a cuatro juegos en las Next Gen Finals, así que no puedo quejarme. Pero creo que Novak dice eso por su físico... porque se está haciendo mayor", exclamó Fonseca tras su victoria. A lo que añadió: "Más allá de eso, creo que el tenis de seis juegos por set forma parte de la historia de este deporte. Es el tenis clásico y pienso que es importante mantener esa tradición".

Joao ya espera a su duelo de segunda ronda ante Casper Ruud, en busca de su primer título de Masters 1000. Rafa Jódar es otra de las sensaciones del torneo tras imponerse a Moutet y Musetti, y sin Zverev, Alcaraz ni Sinner presentes, el español se presenta como claro candidato a hacerse con el trofeo de esta primera cita de la gira norteamericana en Canadá.

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