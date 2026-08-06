Barça y Real Madrid se pelean por Rodri: 'El Clásico' se juega en los despachos

El club blanco estaba muy cerca de cerrar su fichaje, pero el FC Barcelona ha irrumpido en las últimas horas.

Ojo al giro en los acontecimientos por el fichaje de Rodrigo Hernández, Balón de Oro del Mundial con España.

El Real Madrid estaba muy cerca de firmarle, pero ahora el FC Barcelona ha irrumpido con mucha fuerza y su futuro está en el aire. Será él el que decida su destino después de su paso por el Manchester City.

"Rodri fue ofrecido al Barça hace unas semanas, pero lo descartaron por su salario y por estar negociando con el Madrid... pero ahora están muy atentos a la situación", cuenta Marc Fuster, de 'Jugones'.

'El Clásico' también se juega en los despachos... y el objetivo es Rodri.

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