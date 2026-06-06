Terremoto en la Fórmula 1: ¿Mercedes podría echar a Russell?

El diario neerlandés 'De Telegraaf' ha soltado una bomba antes del Gran Premio de Mónaco que podría poner 'patas arriba' la parrilla de la Fórmula 1 de cara a 2027.

La 'silly season' de la temporada 2026 ya ha dado su primer pistoletazo de salida. Los rumores de posibles salidas y fichajes de pilotos no han tardado en llegar. Sin embargo, este año la noticia parece estar en el equipo que está dominando esta nueva era en la Fórmula 1.

Mercedes, una escudería acostumbrada a la estabilidad, puede dar una gran sorpresa en los próximos meses. Según apunta 'De Telegraaf', las 'flechas de plata' estarían sopesando rescindir el contrato de George Russell si su rendimiento sigue estando por debajo del de Kimi Antonelli.

Lo cierto es que, quitando Canadá, Russell ha estado bastante lejos de Antonelli en los últimos Grandes Premios. La distancia en el Mundial es abultada y Mercedes no quiere que se le escape ningún doblete. Según apunta el diario neerlandés, los de Toto Wolff podrían activar una cláusula en los próximos meses para rescindir el contrato del británico si Antonelli sigue por delante de él.

Esto supondría un auténtico terremoto, ya que Mercedes es el claro dominador hasta ahora del campeonato. El nombre que podría sustituir a Russell en Brackley sería, nada más y nada menos, que el de Max Verstappen. El piloto soñado por Toto Wolff podría finalmente reclara en las filas alemanas.

Lo cierto es que para Verstappen sería un alivio, puesto que Red Bull parece lejos de poder competir por Mundiales, por lo menos esta temporada. Además, el neerlandés siempre ha sido el deseo de Wolff, antes incluso de su llegada a la Fórmula 1 de la mano de Toro Rosso.

En el caso de que estas cábalas se cumplan, Piastri sería el siguiente nombre en entrar en escena, puesto que podría ser el sustituo de Max en Red Bull. A la sombra de Norris en McLaren, podría ser una muy buena oportunidad para el australiano para ser la cabeza visible de un nuevo proyecto.