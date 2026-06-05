¿Hay opciones de mundial fuera de Mercedes? Helmut Marko apunta a la guerra Russell-Antonelli

"Si yo fuera Wolff...": un expiloto de F1 se muestra contundente con la lucha interna en Mercedes

El exasesor de Red Bull ha desvelado cuál es la única opción que tienen el resto de escuderías de la F1 de arrebatarle el título a los alemanes.

Mercedesdepende de sí mismo para ganar el Mundial de Fórmula 1. La escudería alemana cuenta con una gran ventaja en la clasificación frente a sus rivales, y tan solo un conflicto entre sus propios pilotos podría dinamitar el triunfo de los teutones.

Así lo ha señalado Helmut Marko, exasesor de Red Bull. Las recientes luchas en pista de Kimi Antonelli y George Russell han causado una crisis interna en el equipo, la cual podría llegar a beneficiar a sus contrincantes. "La única esperanza es que ambos se perjudiquen mutuamente en su lucha interna. De lo contrario, Mercedes se escapará", asegura Marko en una entrevista para 'OE24'.

"Tendrán problemas con las curvas lentas. Veo a Leclerc por delante ahí; se siente como en casa en esas curvas y es mi favorito en la clasificación. Y quien esté al frente en Mónaco ganará la carrera", añade el ex de la escudería austriaca, quien ve al piloto de Ferrari como el favorecido de dicha pugna este domingo.

A pesar de la 'guerra' que se está presenciando en Mercedes, si llegan a pactar una tregua entre Antonelli y Russell, el título es muy posible que se quede con ellos. "Mercedes es claramente el equipo más fuerte; tienen el mejor motor y también marcan la pauta con la batería", resalta Marko.

Por último, Helmut se ha mostrado crítico con la F1 y el nuevo reglamento. "Me cuesta entusiasmarme con el nuevo reglamento. Aunque se ha adaptado, todavía estamos lejos de ver las carreras a las que estoy acostumbrado y que los aficionados quieren ver", concluye el ex de Red Bull.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido