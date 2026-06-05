¿Comienza la guerra psicológica en Mercedes? Ojo al cruce de declaraciones entre Russell y Antonelli

Ambos pilotos de Brackley son los claros contendientes al Mundial 2026, una situación que podría provocar una rivalidad entre compañeros de equipo en la carrera por el primer puesto en la clasificación de pilotos.

Mercedes está siendo el equipo a batir durante este curso de Fórmula 1. El equipo de Toto Wolff cuenta con los monoplazas más rápidos del 'paddock', a los que George Russell y Kimi Antonelli se están logrando adaptar a la perfección. Ambos ocupan los primeros puestos de la clasificación y, a falta de gran parte del campeonato, son los grandes favoritos al título de campeón mundial.

El joven italiano de 19 años está siendo la gran sensación de la temporada 2026, después de cuatro victorias consecutivas y coronarse como el segundo ganador más joven de un Gran Premio en China. A Mónaco, Kimi llega como líder a 43 puntos de su compañero, que sufrió un fallo de motor mientras lideraba en Canadá. Sobre esta rivalidad ha hablado Russell.

"Solo él puede perder el campeonato, yo voy a disfrutar cada carrera e intentar ganarla como he hecho toda la temporada. Mi mentalidad no va a cambiar y esto no me va a poner más presión", explicaba el británico como recoge 'BBC'. Antonelli no tardó en responder a su compañero en Mercedes.

"No le doy importancia, aún es pronto. ¿Cómo puedo perder algo que ni siquiera he ganado todavía?", contestaba el italiano. Un pequeño cruce de declaraciones que evidencia la competitividad de dos pilotos que luchan por un mismo objetivo. Sin embargo, ambos quitaron importancia al asunto, Russell declaraba: "Él siempre ha sido muy rápido. Fue fantástico el año pasado y por supuesto, lo es este. No siento la presión, queda mucho tiempo".

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