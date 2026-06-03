El temor de Verstappen ante la situación de Red Bull en Mónaco: "Voy a pedir una espalda nueva"

El tetracampeón del mundo se ha mostrado realista a la hora de hablar de los problemas que atraviesa su escudería y cómo afronta el GP de Mónaco.

El GP de Mónaco será un reto mayor para muchas escuderías de la Fórmula 1. Los equipos deberán ajustar sus monoplazas y sus unidades de potencia al circuito para poder rendir de forma óptima. En el caso de Red Bull, los austriacos aún deben solucionar ciertos inconvenientes para competir.

"En cualquier circuito que sea bacheado vamos a tener dificultades. Aún no es lo ideal. En Miami fue un poco mejor, pero allí, por supuesto, no había tantos baches. Eso hace que nos resulte más fácil encontrar la puesta a punto adecuada", relata Max Verstappen sobre su equipo, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El tetracampeón del mundo ha mostrado su temor ante las dificultades que presenta su monoplaza, consciente de los daños físicos que le va a producir en la espalda. "¡Oh sí, va a ser fantástico! Creo que voy a pedir una espalda nueva", ha añadido el neerlandés de forma sarcástica.

A pesar de tener conocimiento de que el RB22 cuenta con múltiples inconvenientes, Verstappen admite que desconocen "cuál es la causa". "Si supiéramos exactamente cuál es la causa. Tengo algunas ideas, y en eso es en lo que vamos a trabajar ahora", destaca el piloto.

Por último, Max no cree que dichos problemas se puedan solucionar de forma rápida, por lo que tanto en Mónaco como en las siguientes carreras duda de encontrar un milagro. "Por ahora no estamos viendo nada que no pueda solucionarse en 2026", concluye.

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