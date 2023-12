En el GP de Austria 2021, Guanyu Zhou probablemente cumplió el gran sueño de su vida. El piloto chino se subió al Alpine A521 de Fernando Alonso en la primera sesión de libres.

Aquel día suplió al que fuera su ídolo de pequeño y, además, comenzó a ganarse lo que llegaría meses después: un asiento en Fórmula 1 de la mano de Alfa Romeo.

En una entrevista en la web oficial de F1, Zhou ha recordado aquellos días en los que iba al circuito de Shanghái para presenciar el Gran Premio de China y, sobre todo, a Fernando Alonso .

"Siempre he sentido una conexión con la Fórmula 1, he sido un gran aficionado desde hace mucho tiempo y lo sigo siendo. He ido a todas las carreras en China y lo haría igualmente si no fuese piloto, pero lo soy. Si puedes ir conmigo atrás en el tiempo y te enseñaría mi habitación cuando era niño, no pararías de reír", relata.

Alonso, por supuesto, requiere mención especial para él: "Tenía pósteres de Fernando por todas las paredes, parecía la habitación de un adolescente con su estrella del pop favorita. Me sentaba en frente de la televisión durante muchas horas con el volumen muy bajo, ya que mis padres estaban dormidos al lado y yo sólo soñaba".

"Me quedaría con los coches de juguete que tenía cuando era pequeño y los empujaba por la alfombra mientras veía a Michael, Fernando y Kimi ganar carreras, sabía que eso era lo que quería hacer. Ser el primer piloto chino en la historia lo es todo para mí y aunque no seamos muy conocidos en el mundo del motor, podemos ser geniales y rápidos", ha concluido.

Cabe destacar que cuando Fernando Alonso debutó en Fórmula 1 con Minardi en 2001, Zhou apenas tenía dos años. Hoy, el chino comparte parrilla con su ídolo, algo que quizás nunca hubiera imaginado.