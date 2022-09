Guanyu Zhou está disfrutando de su primera temporada en la Fórmula 1. Aunque el de Alfa Romeo no tenga un coche muy competitivo, puntuó en su debut y ha dejado destellos de su calidad en varias carreras. Su ídolo desde la infancia es Fernando Alonso, y se deshace en elogios hacia él.

Para el chino, pilotar junto a Alonso es muy emotivo. "Sí, es algo muy especial. Yo quería ser cómo él algún día y es muy bonito poder competir contra esa persona que yo quería ser. Ahora formamos parte del mismo deporte y él sigue ahí, haciendo un gran trabajo. Con su edad seguir en la F1, definitivamente es genial. No creo que haya muchas cosas mejores que competir contra él", explica en 'Mundo Deportivo'.

De hecho, existe una imagen en la que sale él en el año 2005 en el GP de Shanghái con una bandera del asturiano. "Sí, fui con una bandera de Alonso, porque él era mi… era alguien al que siempre admiré en la Fórmula 1. Lo recuerdo: fue en 2005. Estuve apoyando a Fernando Alonso durante todo el año, viéndole pilotar, y es muy bonito que ahora compitamos juntos. Es algo que nunca hubiera imaginado", comenta Zhou.

Además, ambos compartieron equipo cuando el chino estaba en la Academia de jóvenes pilotos de Alpine. "Creo que lo primero que quise aprender de él es por qué es tan bueno en las salidas y en la primera vuelta de un GP", señala.

"De la Rosa decía que Alonso tiene los ojos abiertos para cualquier cosa y puede mirar muy lejos. Así es. La manera en la que se posiciona en la primera vuelta es impresionante. Seguir manteniendo esta habilidad y continuar así durante tantos años no creo que sea algo fácil para nadie", añade.

¿Qué es lo que mas sorprendió a Zhou de la trayectoria de Alonso?

Zhou no tiene dudas al hablar de lo que mas le sorprende de la carrera de Alonso en la Fórmula 1: "Cuando aún era un niño a todo el mundo le gustaba Michael (Schumacher), pero Alonso fue el único capaz de batirle en esa época y creo que eso es algo especial. Mira su carrera: siempre ha tratado ser el mejor piloto que ha podido con cada coche que ha tenido. Eso me inspiró siempre para dar lo mejor que tengo en cada momento".

Sobre su fichaje por Aston Martin, al igual que todo el mundo, no sabe si volverá a ganar: "Lo veremos. No estoy aquí para decir nada de su carrera, pero espero que pueda conseguir lo mejor y claramente lo que puedo ver es que está disfrutando mucho de la F1, no como los últimos años de su primera etapa, antes de irse, cuando vivió momentos duros. Ha sido muy bonito verle volver y disfrutar tanto".

Guanyu Zhou es 17º en el mundial, con seis puntos. Ha quedado dos veces 10º en Monza y Bahréin en su debut y su mejor resultado es un 8º puesto en Canadá. Alfa Romeo es 6ª en el mundial de constructores con 52 puntos.