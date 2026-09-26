"Tenemos que reaccionar": Leclerc advierte a Ferrari tras otro GP sin luchar por la victoria

El monegasco acabó en cuarta posición en una carrera en la que Ferrari se vio por debajo de Mercedes y Red Bull en ritmo puro y pide mejoras para competir por victorias.

Charles Leclerc tilda de "aburrida" su carrera en Bakú. La escudería italiana comenzó la temporada como segundo equipo luchando contra Mercedes por los podios. Con el paso de la temporada, la competencia por el top 3 ha aumentado y las presencias de él y Hamilton entre los tres primeros son mucho menos frecuentes.

El de Mónaco acabó en una cuarta posición caracterizado por estar en tierra de nadie. Ni cerca de la victoria, ni amenazado por su compañero de equipo ni de los McLaren: "Ha sido una carrera un poco aburrida para nosotros".

"Por desgracia, hemos tenido una mala salida, que es lo único que podríamos haber hecho mejor. Hoy hemos perdido una posición frente a Oscar. Pero a partir de ese momento, ya no teníamos ritmo", comenta el '16' sobre el Gran Premio de Azerbaiyán tal y como recoge 'Motorsport'.

Se muestra autocrítico con las prestaciones del monoplaza a la hora de luchar por las victorias: "Frente a los Red Bull fue muy difícil defendernos porque en la recta somos demasiado lentos. Y sí, de momento simplemente estamos teniendo problemas con el ritmo puro".

"También es cierto que creo que McLaren y Red Bull han dado un paso adelante con las mejoras. Un paso adelante que nosotros no hemos dado. Tenemos que reaccionar, porque perder un poco de ritmo ahora hace que sea muy difícil recuperarlo después", advierte Charles dejando un recado para el cuadro de Maranello.

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