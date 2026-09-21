Mercedes lanza la ayuda a Aston Martin y Honda: "Queremos que sean competitivos"

Brutal ataque de Fernando Alonso hacia la F1: "Hasta mi responsable de prensa puede pilotar"

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, celebra que Aston Martin y Honda puedan recibir el ADUO en las próximas carreras para poder recortar distancias.

La parrilla de la Fórmula 1 aprueba que la competición ayude a Aston Martin y Honda. Sobre todo con respecto a la potencia del motor. Un déficit que está perjudicando seriamente tanto a Fernando Alonso como a Lance Stroll.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que es mejor para la competición que Aston Martin y Honda puedan mejorar su rendimiento.

"Queremos que sean competitivos y exitosos. Las reglas se han hecho para hacer lo mejor para el deporte y necesitas ajustes de vez en cuando. Es una conversación justa", dice Wolff en palabras que publica 'Marca'.

"Aston Martin necesita más. Creo que la conversación del presidente de la FIA y Alonso fue justa", dice.

Quiere a los coches de Fernando Alonso y de Lance Stroll más arriba: "Queremos tener a todos los constructores top dentro del deporte".

Bakú, con el Gran Premio de Azerbaiyán, es la cita de este fin de semana. Un circuito en el que Aston Martin podría ir mucho mejor por las características del trazado.

Pero a pesar de ello, Aston Martin necesita ayuda. Y en Mercedes lo saben. De ahí las palabras de Toto Wolff.

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