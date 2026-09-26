La desolación de Alonso tras otro abandono por el motor Honda: "Perdía un segundo y medio en recta"

El asturiano abandonó tras 22 vueltas y asegura que hay un pequeño paso adelante en la unidad de potencia aunque asegura que "no es suficiente".

Otro fin de semana desastroso para Aston Martin. La unidad de potencia de Honda volvió a dejar en la estocada a Fernando Alonso. En Bakú el asturiano duró 22 vueltas y durante estas se evidenció la nula potencia del motor en las largas rectas azerbaiyanas.

El asturiano reconoce que la actuación en carrera es decepcionante a pesar de que ve un pequeño paso adelante: "Cuando pisamos el acelerador en las rectas tenemos que confiar en que Honda mejora. Dimos un paso adelante con la mejora del motor, pero como vemos no es suficiente".

El Aston mostró una vulnerabilidad enorme en recta que permitía a Cadillac pelear con ellos. Conforme pasaban las vueltas, Alonso se quejaba por radio de una pérdida brutal de velocidad: "Sospechamos que hay un problema de motor, la falta de velocidad en la recta era anómala".

"Tenemos que ver por qué. No había ninguna alarma, todo funcionaba bien, pero empecé a perder casi un segundo y medio en la recta, así que debe ser algo anómalo", comenta el ovetense en declaraciones recogidas por 'As'.

Los siguientes GP serán más favorables para los de Silverstone, pero es consciente de que necesitan más fiabilidad y potencia en el motor del fabricante japonés. "Con menos rectas es mejor para nosotros, seguro. Pero veremos, aun así se necesita potencia.

"Singapur es más dependiente de la potencia que Budapest, por ejemplo, creo que es el quinto en el ránking. Será una situación mejor que Monza y Bakú, pero tenemos que hacerlo mejor como equipo en Malasia y Singapur", concluye.

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