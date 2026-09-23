Oficial: Isack Hadjar renueva con Red Bull por una temporada más

La parrilla de la Fórmula 1 se sigue completando de cara a la temporada 2027. Red Bull ya ha cerrado su alineación oficial: junto a Max Verstappen seguirá pilotando el joven Isack Hadjar, que ha convencido en el año de su estreno.

Una renovación por una temporada en el momento en el que ha estado lesionado de la muñeca. Por lo que la confianza es plena en el piloto francés.

Volverá a las pistas este fin de semana en Bakú tras su ausencia tanto en Monza como en Madrid.

Hadjar, claro, se ha mostrado encantado con su renovación: "Estoy muy ilusionado por seguir en Red Bull. Llegué a este equipo hace ocho meses y enseguida comprendí la envergadura y la ambición de esta organización. Hay muchísima gente con talento en la fábrica, y uno es consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un cuatro veces campeón del mundo como Max".

Un proceso de aprendizaje para el francés: "He podido estar a la altura de la confianza que han depositado en mí. Busco constantemente escuchar, aprender y superarme cada día, lo que no hace sino aumentar mi ilusión por lo que está por venir".

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