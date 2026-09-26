Trump rechaza la propuesta de alto el fuego de siete días y pretende retomar los bombardeos a Irán tras las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Los detalles 'The Wall Street Journal' asegura que el presidente estadounidense se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que el régimen ayatolá cumpla sus exigencias.

Donald Trump ha rechazado la propuesta de Irán de un alto el fuego de siete días y ha comunicado su intención de reanudar los bombardeos contra Irán tras las elecciones de medio término en EE.UU. Teherán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones nucleares si EE.UU. levantaba el bloqueo a sus puertos, pero Trump desconfía de que Irán cumpla sus exigencias. Aunque el conflicto podría intensificarse, las negociaciones continúan. Además, el Pentágono ha añadido 37 militares heridos al balance oficial de bajas en el conflicto, elevando el total a 861 desde su inicio.

Donald Trump ha rechazado la propuesta de Irán de un alto el fuego de siete días y ha comunicado a sus asesores que la intención es reanudar los bombardeos contra el territorio iraní tras las elecciones de medio término que se celebran en Estados Unidos este noviembre.

Teherán envió esta semana una propuesta que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz y la reanudación de las conversaciones nucleares a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo a los puertos iraníes, medida que está causando graves daños a la economía del país

No obstante, según ha avanzado 'The Wall Street Journal' en una información en la que aseguran que el presidente estadounidense se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que el régimen ayatolá cumpla sus exigencias, Trump la habría rechazado.

Es decir, el conflicto estaría más cerca de retomar las hostilidades más activas que de una paz. Ahora bien, según el citado medio, su opinión podría cambiar dependiendo del resultado de las elecciones a mitad de mandato.

Al respecto del posible ataque, 'The Wall Street Journal' no ha detallado la magnitud de la ofensiva que está contemplando Trump, pero el republicano sí es reticente a reanudar operaciones de combate a gran escala debido a las menguantes reservas de municiones.

Pese a todo, un funcionario estadounidense afirma que Washington y Teherán siguen negociando a través de intermediarios, incluso sobre la cuestión nuclea, para alcanzar un acuerdo, aunque remarcando que EEUU no levantará el embargo marítimo porque consideran que la presión económica acabará obligando a Teherán a firmar un acuerdo con condiciones favorables para Estados Unidos y para los Estados árabes del golfo Pérsico.

37 heridos sin justificación

Mientras tanto, el Pentágono ha incorporado este viernes a 37 militares estadounidenses heridos al balance oficial de bajas de la guerra con Irán, elevando a 861 el número de efectivos lesionados desde el inicio del conflicto, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento de Defensa.

Los nuevos registros corresponden a 29 marineros de la Armada y ocho infantes de Marina, aunque se han incluido sin que se haya precisado cuándo o en qué circunstancias resultaron heridos.

Los militares aparecen en el sistema utilizado por el Departamento de Defensa para registrar las bajas estadounidenses en conflictos y operaciones en el extranjero. Los nuevos casos figuran bajo la categoría general de "Operaciones en el extranjero", en lugar de la denominación utilizada para las primeras fases de la guerra.

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