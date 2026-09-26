Unas 20.000 personas marchan en Madrid para pedir elecciones y "en defensa de Ceuta": la Policía frena a un grupo que intentaba llegar a La Moncloa

Los detalles La marcha ha sido apoyada por PP y Vox, que han protagonizado un choque por la intención de Abascal de querer activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición al presidente del Gobierno.

Miles de personas participaron en la "Marcha por la Dignidad" en Madrid, organizada por Sociedad Civil Española, para protestar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta. La manifestación, que contó con la presencia de Santiago Abascal de Vox y Miguel Tellado del PP, reunió a 20.000 personas según la Delegación del Gobierno, aunque los organizadores cifraron en 180.000. Se exigieron elecciones generales y la dimisión de Sánchez. Durante la marcha, un equipo de laSexta fue agredido. Vox y PP mostraron desacuerdos sobre cómo abordar la situación en Ceuta, mientras Abascal criticó a José María Aznar y aconsejó a Feijóo buscar un mejor mentor.

Miles de personas convocadas por Sociedad Civil Española se han sumado este sábado a la segunda "Marcha por la Dignidad" en Madrid para denunciar la gestión de la crisis de Ceuta y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una iniciativa en la que han participado el líder de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Unos 20.000 manifestantes según la Delegación del Gobierno (180.000 de acuerdo con los organizadores) han secundado esta marcha, que ha comenzado en la plaza de Cibeles y ha concluido sin incidentes en el Arco del Triunfo, y en la que se han exigido elecciones generales y que Sánchez abandone el poder.

Durante todo el trayecto se han escuchado mensajes como "Sánchez a prisión", "Ceuta aguanta, España no se vende" o "Sánchez traidor, defiende a la nación". El manifiesto de la Marcha, que se decidió no leer al final, ha puesto el foco en la crisis Ceuta, exigiendo la militarización de la ciudad autónoma y la expulsión a Marruecos "de la totalidad de los invasores".

En el texto se urge a la celebración de elecciones inmediatas y garantías de que éstas "serán limpias" y se advierte de que "están liquidando" a España: "Nos la está robando una alianza tóxica de separatistas contumaces, herederos del terrorismo, extremistas de izquierda liberticidas, una banda cuya guarida es La Moncloa". Además, un grupo de ellos se ha desplazado hacia La Moncloa para protestar allí, pero una barrera policial ha evitado su avance.

Pese a que la protesta ha transcurrido de una manera pacífica, un equipo de laSexta Xplica ha sido agredido. Mientras una reportera del programa grababa el curso de la concentración, varios manifestantes la han empujado y zarandeado. De hecho, uno de ellos ha tratado de arrebatarle el micrófono por la fuerza. Además, ha recibido insultos como "zorra" o "puta", y la sucesión de gritos, empujones y amenazas han impedido que pueda concluir su trabajo.

Choque PP-Vox

Aunque ambas formaciones han acudido a apoyar la marcha, PP y Vox han chocado por Ceuta. Porque Santiago Abascal sigue pidiendo al PP que les apoye en su petición de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición al presidente del Gobierno, pero Génova insiste en dejar trabajar a la causa penal abierta.

Miguel Tellado, secretario general del PP, se ha remitido en todo momento a la investigación judicial ya abierta descartando apoyar la propuesta de Abascal. Una postura que no comprende el líder de Vox.

Por otro lado, Abascal también ha señalado a José María Aznar, de quien ha afirmado que es otro "derrotado por Marruecos" a raíz de las declaraciones del expresidente elogiando el "patriotismo" de Feijóo contraponiendo su forma de entender el amor a España con la de quienes necesitan "disfrazarse de capitán de los Tercios para presumir de español", en alusión a Abascal.

"Lo del señor Aznar es verdaderamente sorprendente", ha comentado el líder de Vox, recordando que en alguna ocasión se ha visto al expresidente "vestido de Cid Campeador". "Entiendo que era una broma, que no hay que tomarse a la tremenda, pero me sorprende que el señor Aznar aproveche ese tipo de cosas para atacar a Vox y que, además, se refiera a un sanchismo al revés", ha deslizado.

En este contexto, ha aconsejado al expresidente que "tenga un poco más de humildad" y que, en vez de "dar consejos", se "limite" a contar su "experiencia" con el reino alauí: "Yo la verdad es que creo que hay que escuchar la experiencia de aquellos que han sido derrotados por Marruecos. Estaría bien saber qué les ha pasado y cómo ha sido porque los españoles podemos aprender de eso".

Y también ha tenido un consejo para Feijóo: "Le recomendaría que se busque un padrino mejor que el que apadrinó a Rajoy y trajo a Pedro Sánchez", ha dicho en referencia a Aznar.

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