"Fernando también tenía eso"
McLaren 'coquetea' con Verstappen… ¡comparándole con Fernando Alonso!
Zak Brown, CEO de McLaren, no ha titubeado al afirmar que "la puerta sigue abierta de par en par para Max, para 2028, 2029 o cualquier otro año".
Después de que Max Verstappen haya renovado con Red Bull hasta 2030 y que se hayan disipado los rumores sobre una salida del neerlandés al término de la presente temporada, Zak Brown ha contado la verdad sobre las conversaciones que mantuvo con el tetracampeón del mundo.
"Hablé con Max un par de veces el verano pasado, Simplemente porque quería conocerlo mejor", ha arrancado el CEO de McLaren en 'De Telegraaf'.
Brown afirma que Max le sorprendió gratamente: "Si tuviera que describirlo con una sola palabra, sería una que jamás se me habría ocurrido antes de esas conversaciones: encantador. Apuesto a que nadie que no lo conozca bien lo describiría así, pero la verdad es que me impresiona mucho. Un piloto de pura cepa".
De hecho, le compara directamente con Fernando Alonso: "Me impresionó mucho su concentración y su visión del automovilismo desde la perspectiva de un piloto. Se nota en lo involucrado que está Max con el programa GT3 y en su gran dominio técnico. Fernando (Alonso) también tenía eso".
Por último, y sin medias tintas, el CEO de McLaren aseguró que Verstappen puede fichar por los de Woking cuando desee: "La puerta sigue abierta de par en par para Max, para 2028, 2029 o cualquier otro año. Disfruté conociéndolo mejor y me encantaría trabajar con él algún día".
"Las conversaciones fueron más exploratorias, para conocernos mejor. Porque nunca se sabe lo que depara el futuro, pero me llevé una impresión mucho más positiva de lo que esperaba, a nivel personal. Siento que puedo competir de verdad con este chico, porque odio competir contra él", zanjó.