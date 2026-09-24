Ahora

Rebaja la tensión

Leclerc y sus luchas contra Lewis Hamilton: "Los dos hemos ido demasiado lejos"

El piloto de Ferrari analiza sus luchas contra su compañero de equipo: "La clave es hablar entre nosotros".

Charles Leclerc y Lewis Hamilton Charles Leclerc y Lewis HamiltonGetty

Las luchas en Ferrari entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton están alcanzando un momento tenso. Eso sí, en pista. El monegasco ha querido quitarle hierro al asunto desde Bakú, donde se corre este fin de semana, y ha dicho que todo se solucionará si lo hablan.

Así se pronunció en sala de prensa: "Estoy contento con cómo luchamos. Por supuesto, ha habido momentos en los que yo fui demasiado lejos y otros en los que Lewis fue demasiado lejos"

"La clave es hablar. Llevo en Ferrari desde 2019 y sé cómo todo lo que hacemos se analiza demasiado, se discute demasiado y, muy a menudo, las conclusiones que se sacan después de este tipo de luchas son equivocadas", dice el piloto de Ferrari.

Insiste en que con comunicación todo se solucionará: "Solo necesitamos hablar con Lewis para entendernos. Llevamos haciendo esto toda nuestra vida. Los dos queremos ganar, hay competición, pero también queremos ganar como equipo y conseguir que Ferrari termine arriba. Esa es la prioridad".

Aprovechó para lanzar elogios al siete veces campeón del mundo: "Disfruto luchando con Lewis. Eso es lo emocionante de la Fórmula 1, luchar contra los mejores, y Lewis definitivamente está entre ellos. Para mí es un gran desafío, pero lo estoy disfrutando".

La igualdad es total entre ambos pilotos. Solo 24 puntos de distancia entre ambos, por detrás de los dos Mercedes y del McLaren de Lando Norris.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El desgarrador desahucio de Maricarmen ante el que "ni el Gobierno ni la Comunidad ni Almeida ni Ayuso" han hecho nada
  2. Sánchez vincula la crisis de Ceuta con la "desinformación" y pide "no convertir al migrante en enemigo" desde la Asamblea de la ONU
  3. La Justicia ordena restablecer el acceso a la Casa Blanca a los medios vetados por Trump
  4. Zapatero en sus dos cartas a Arabia Saudí sobre las joyas: "Ruego confirme la veracidad de los hechos"
  5. ¿Asesinó su mujer a Josep Juanpere?: el sorprendente giro en la investigación de la muerte del afamado arquitecto
  6. Marc Giró se pone serio en su monólogo y responde a las amenazas de muerte con una demanda judicial: "Y constituye además un delito de odio"