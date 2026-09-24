Leclerc y sus luchas contra Lewis Hamilton: "Los dos hemos ido demasiado lejos"

El piloto de Ferrari analiza sus luchas contra su compañero de equipo: "La clave es hablar entre nosotros".

Las luchas en Ferrari entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton están alcanzando un momento tenso. Eso sí, en pista. El monegasco ha querido quitarle hierro al asunto desde Bakú, donde se corre este fin de semana, y ha dicho que todo se solucionará si lo hablan.

Así se pronunció en sala de prensa: "Estoy contento con cómo luchamos. Por supuesto, ha habido momentos en los que yo fui demasiado lejos y otros en los que Lewis fue demasiado lejos"

"La clave es hablar. Llevo en Ferrari desde 2019 y sé cómo todo lo que hacemos se analiza demasiado, se discute demasiado y, muy a menudo, las conclusiones que se sacan después de este tipo de luchas son equivocadas", dice el piloto de Ferrari.

Insiste en que con comunicación todo se solucionará: "Solo necesitamos hablar con Lewis para entendernos. Llevamos haciendo esto toda nuestra vida. Los dos queremos ganar, hay competición, pero también queremos ganar como equipo y conseguir que Ferrari termine arriba. Esa es la prioridad".

Aprovechó para lanzar elogios al siete veces campeón del mundo: "Disfruto luchando con Lewis. Eso es lo emocionante de la Fórmula 1, luchar contra los mejores, y Lewis definitivamente está entre ellos. Para mí es un gran desafío, pero lo estoy disfrutando".

La igualdad es total entre ambos pilotos. Solo 24 puntos de distancia entre ambos, por detrás de los dos Mercedes y del McLaren de Lando Norris.

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