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F1 2026, en directo: Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú | Alonso busca un milagro
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en el icónico circuito de Bakú de la temporada 2026 de Fórmula 1con George Russell en la 'pole'.
VERSTAPPEN PASA A HAMILTON
Estaba siendo claramente más rápido que el Ferrari y ya es 6º. Ha ganado dos posiciones con el neumático medio.
ANTONELLI PIERDE UNA POSICIÓN
Salía desde la 16ª posición y ha perdido una en salida. No quiere tomar riesgos de inicio el líder del mundial.
AGUANTA RUSSELL Y GRAN SALIDA DE PIASTRI
Salida limpia en Bakú con George Russell manteniendo la primera plaza. Leclerc no ha salido bien y ha perdido el segundo puesto a costa del McLaren de Oscar Piastri.
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LIGHTS OUT IN BAKU!!!
It's a smooth start from Russell who leads into Turn 1 and Piastri gets up to P2 ahead of Leclerc! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/KqZBcPxHgV— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
VUELTA DE FORMACIÓN
Salen los coches para dar la vuelta previa. Russell, en primer lugar.
CINCO MINUTOS PARA EL INICIO
Ya se asientan los coches en sus respectivas posiciones. Muy pronto se apagará el semáforo.
ALONSO Y ASTON SIGUEN SIN TOCAR FONDO
Se sabía que Aston Martin sufriría en este circuito, pero el fin de semana está siendo absolutamente dantesco. Su velocidad punta está siendo la peor de la parrilla en este trazado. En la segunda sesión de libres aparecieron los problemas con la lubricación que han motivado a cambiar piezas. Se prevé otra carrera muy dura de vivir para el bicampeón.
JARRO DE AGUA FRÍA PARA SAINZ
Carlos realizó su mejor clasificación del año. El madrileño pasó a la 'Q3' y consiguió el noveno mejor tiempo. Todo eran alegrías en la escudería de Williams hasta que la FIA actuó. Sainz fue sancionado con cinco posiciones por ignorar banderas amarillas provocada por la salida de pista de Lance Stroll. El coche va mejor, pero los puntos van a ser francamente difíciles para él.
VERSTAPPEN ESTALLÓ POR RADIO
El neerlandés tuvo una sesión de clasificación decepcionante. Saldrá desde la octava posición y su compañero de equipo Isack hadjar le sacó medio segundo. Mal día el de ayer para el tetracampeón que explotó por radio.
¡BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE AZERBAIYÁN!
Buenos días a todos. En menos de una hora comenzará la carrera del GP de Azerbaiyán en el trazado urbano de Bakú. Una fecha atípica puesto que por primera vez se disputará una carrera en la jornada de sábado debido a que mañana es festivo en el país azerbaiyano. Russell saldrá desde la primera posición y su compañero y líder del mundial Andrea Antonelli tendrá que remontar tras sufrir un accidente en la 'Q1'. El trazado es enrevesado, pero con largas rectas que permitirán muchos adelantamientos. Gran sesión se avecina.