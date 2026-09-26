F1 2026, en directo: Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú | Alonso busca un milagro

ALONSO Y ASTON SIGUEN SIN TOCAR FONDO Se sabía que Aston Martin sufriría en este circuito, pero el fin de semana está siendo absolutamente dantesco. Su velocidad punta está siendo la peor de la parrilla en este trazado. En la segunda sesión de libres aparecieron los problemas con la lubricación que han motivado a cambiar piezas. Se prevé otra carrera muy dura de vivir para el bicampeón. Compartir en X

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¡BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE AZERBAIYÁN! Buenos días a todos. En menos de una hora comenzará la carrera del GP de Azerbaiyán en el trazado urbano de Bakú. Una fecha atípica puesto que por primera vez se disputará una carrera en la jornada de sábado debido a que mañana es festivo en el país azerbaiyano. Russell saldrá desde la primera posición y su compañero y líder del mundial Andrea Antonelli tendrá que remontar tras sufrir un accidente en la 'Q1'. El trazado es enrevesado, pero con largas rectas que permitirán muchos adelantamientos. Gran sesión se avecina. Compartir en X

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