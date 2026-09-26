Ahora

🔴EN DIRECTO

F1 2026, en directo: Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú | Alonso busca un milagro

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en el icónico circuito de Bakú de la temporada 2026 de Fórmula 1con George Russell en la 'pole'.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

AGUANTA RUSSELL Y GRAN SALIDA DE PIASTRI

Salida limpia en Bakú con George Russell manteniendo la primera plaza. Leclerc no ha salido bien y ha perdido el segundo puesto a costa del McLaren de Oscar Piastri.

ALONSO Y ASTON SIGUEN SIN TOCAR FONDO

Se sabía que Aston Martin sufriría en este circuito, pero el fin de semana está siendo absolutamente dantesco. Su velocidad punta está siendo la peor de la parrilla en este trazado. En la segunda sesión de libres aparecieron los problemas con la lubricación que han motivado a cambiar piezas. Se prevé otra carrera muy dura de vivir para el bicampeón.

JARRO DE AGUA FRÍA PARA SAINZ

Carlos realizó su mejor clasificación del año. El madrileño pasó a la 'Q3' y consiguió el noveno mejor tiempo. Todo eran alegrías en la escudería de Williams hasta que la FIA actuó. Sainz fue sancionado con cinco posiciones por ignorar banderas amarillas provocada por la salida de pista de Lance Stroll. El coche va mejor, pero los puntos van a ser francamente difíciles para él.

¡BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE AZERBAIYÁN!

Buenos días a todos. En menos de una hora comenzará la carrera del GP de Azerbaiyán en el trazado urbano de Bakú. Una fecha atípica puesto que por primera vez se disputará una carrera en la jornada de sábado debido a que mañana es festivo en el país azerbaiyano. Russell saldrá desde la primera posición y su compañero y líder del mundial Andrea Antonelli tendrá que remontar tras sufrir un accidente en la 'Q1'. El trazado es enrevesado, pero con largas rectas que permitirán muchos adelantamientos. Gran sesión se avecina.

Las 6 de laSexta

  1. El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen regrese a su casa: "No cumple los requisitos legales"
  2. Última hora de Ceuta, en directo | Una nueva marcha secundada por PP y Vox para pedir elecciones y en defensa de Ceuta recorre Madrid
  3. La IA de OpenAI accedió por su cuenta y sin autorización a webs gubernamentales de EEUU
  4. Ayuso, una presidenta muy idealista: laSexta Columna realiza un viaje por todas sus polémicas casas
  5. Consternación en Tavernes (Valencia) por la paliza a un joven magrebí: tres presuntos autores ya han sido identificados
  6. El triple crimen de Isla Cristina (Huelva): dos encapuchados, una moto y un Kalashnikov