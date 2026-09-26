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Comunicado del Real Madrid sobre el estado de Kylian Mbappé ¿Llegará al Clásico frente al Barça?

El club blanco ha comunicado el alcance de la lesión que sufre el francés aunque, en el escrito, no hace referencia a un tiempo exacto de baja.

Mbappé MbappéGetty

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", asegura el club blanco en un comuncidado.

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