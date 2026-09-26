Sin solución para Maricarmen, que ya suma tres días ingresada en el hospital mientras la ola de indignación por su desahucio responde en la calle

El contexto El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta que ha puesto sobre la mesa Urbagestión alegando que "no cumple los requisitos legales".

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada de su hogar de 70 años y sigue sin solución tras el rechazo del Ayuntamiento de Madrid a la propuesta de Urbagestión para que regrese a su vivienda mediante el Programa ReViVa. El Ayuntamiento argumentó que la propuesta no cumple los requisitos legales. Mientras tanto, Maricarmen permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, agradeciendo el apoyo recibido y alentando a luchar por los derechos de vivienda. En respuesta, se ha convocado una manifestación en Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más", exigiendo medidas para evitar desahucios de personas vulnerables.

Maricarmen sigue sin una solución después de que el miércoles fuera desahuciada de la casa donde ha vivido 70 años. El Ayuntamiento de Madrid rechazó este viernes la propuesta que puso sobre la mesa Urbagestión para que la mujer de 87 años pudiese volver a su casa, alegando que "no cumple los requisitos legales".

Urbagestión Desarrollo e Inversión habría propuesto incluir la vivienda en el Programa ReViVa para que la mujer pudiese regresar a ella con un alquiler "estable y asequible", según señalaron en un comunicado, en el que también aseguraron que el piso no está en venta.

Sin embargo, la Empresa Municipal de Vivienda Suelo (EMVS) informó horas después de que, tras analizar la propuesta de Urbagestión, se había determinado "la inviabilidad de la misma en los términos planteados", ya que, subrayaron, "no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda".

Pese a rechazar la propuesta, el Ayuntamiento ha emplazado tanto a los representantes de Maricarmen como a los de la empresa propietaria a una reunión este próximo lunes 28 de septiembre a las 16:00 horas. A su vez, ha destacado, el Consistorio", a través de sus Servicios Sociales, le ha prestado teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno".

Tercer día ingresada

Y mientras espera una solución, Maricarmen cumple su tercer día ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Desde allí, ha querido agradecer el apoyo recibido y ha lanzado un mensaje: hay que seguir luchando. "Estoy en el hospital Gregorio Marañón. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en esta etapa de mi vida para defender mi casa", ha expresado la mujer, en las que han sido sus primeras palabras desde su desahucio.

Además, la mujer ha lamentado no haber podido defender su casa, pero ha manifestado que ha luchado "para que los demás aprendan a luchar por la suya" y ha aclarado que lo ocurrido "no significa que no vaya a seguir luchando". Además, ha pedido que la gente acuda a la manifestación de este sábado para que no se sigan repitiendo casos como el suyo.

Manifestación en Madrid

Precisamente, la ola de indignación que ha provocado el desahucio de Maricarmen va a tener respuesta en la calle, con una manifestación en apoyo a la mujer que comenzará a las 18:30 horas frente a la Puerta del Sol y recorrerá el centro de Madrid hasta llegar al Congreso.

El Sindicato de Inquilinas ha convocado la protesta bajo el lema "Ni una Maricarmen más". "No podemos seguir tolerando que nos expulsen de nuestros barrios y nos arranquen la vida. Queremos casas para vivir, no para especular", expresa el Sindicato de Inquilinas en la convocatoria de la protesta.

La movilización llega después de que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas exigiera este viernes al Gobierno la aprobación inmediata de un decreto de vivienda con medidas para intervenir el mercado del alquiler y evitar nuevos desahucios de personas vulnerables. La organización ha bautizado la norma como 'Decreto Maricarmen' y reclama que el Consejo de Ministros la apruebe el próximo martes. Además, ha advertido de que, si las medidas que plantea no salen adelante, "no tiene sentido que este Gobierno siga adelante".

Ya este viernes, cientos de personas se concentraron en Valladolid, convocadas por el Sindicato de Vivienda, en protesta contra los abusos del mercado de la vivienda y en apoyo a Maricarmen. Al grito de "Ni un desahucio sin respuesta", "Rentistas culpables, Gobierno responsable" o "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", los manifestantes, la mayoría jóvenes, recorrieron la concentración con pancartas y proclamas para reclamar cambios en las políticas de vivienda.

La portavoz de los convocantes, Elisa Millán, declaró antes de la protesta que la concentración pretendía, en primer lugar, expresar la "solidaridad" con Maricarmen, pero también aprovechar su caso para visibilizar otros desahucios y las dificultades que atraviesan los inquilinos en Valladolid.

Dos años desde que conocimos a Maricarmen

Conocimos a Maricarmen el 15 de junio de 2024. "Yo no me muevo de mi casa", afirmó entonces de forma tajante, con las ideas muy claras. Ese día contó por primera vez su historia y lo hizo en laSexta Noticias. Nos abrió las puertas de su casa, nos enseñó sus recuerdos y nos confesó cómo se enteró de que Urbagestión quería echarla: "Llaman a la puerta, me traen citación (...) y me quedé pálida".

Un año más tarde, en octubre, volvimos a charlar con ella. "En esta mesuca que tengo aquí todo son regalos de viajes", contó. En ese momento, reconocía que el fondo buitre no daba marcha atrás, pero decía que se encontraba "fuerte" y que iba "a luchar".

Ahí se enfrentó al primer intento de desahucio y la acompañamos en las marchas que su barrio organizó para apoyarla. En mayo de ese año, frente al Congreso, pidió a los diputados que actuasen. "Llevo cinco años luchando para que me dejen vivir en mi casa", manifestó entonces la mujer.

Fue entonces cuando comenzamos a ver los primeros síntomas de un desgaste provocados por el miedo a perder su casa, con marchas por la vivienda en la que ya la vimos en silla de ruedas. La última vez que la entrevistamos, el sábado pasado, reconoció que ya no podía más, y lanzó su último grito de esperanza.

Ahora, la mujer de 87 años se encuentra en el hospital "exhausta, cansada y agotada", tal y como indicó Vicente, primo de Maricarmen, en una entrevista este viernes con Más Vale Tarde, donde confesó: "Lo que más nos preocupa es que está sin ganas de tomar alimento". "Esta es la situación que hay en este momento y le están haciendo una serie de pruebas. He hablado con la doctora de planta y me ha dicho que la semana que viene le seguirán haciendo algunas pruebas", subrayó.

De esta forma, Vicente confirmó que, por el momento, la mujer de 87 años continuará ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, mientras espera una solución a su situación y con el deseo de volver a la que ha sido su casa durante 70 años.

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