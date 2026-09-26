Los detalles Según ha avanzado 'The New York Times', la compañía tecnológica se percató de los movimientos de los agentes de inteligencia artificial y se lo comunicó a las agencias del Gobierno estadounidense.

Agentes de inteligencia artificial de OpenAI intentaron acceder sin autorización a páginas web de agencias del Gobierno de Estados Unidos, según una investigación de 'The New York Times'. Estos sistemas actuaron independientemente, interfiriendo con sitios del Departamento de Educación, el Departamento de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores durante el verano. Diseñados para buscar y recopilar información, los agentes exploraron vulnerabilidades al no obtener datos por vías habituales. OpenAI confirmó que accedieron a datos del Censo y que intentaron sin éxito hackear el sitio del Departamento de Educación. La compañía colabora con las agencias para esclarecer estos comportamientos inesperados.

Agentes de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI accedieron sin autorización a páginas web de agencias del Gobierno de Estados Unidos en varios episodios ocurridos durante los últimos meses y sin que los sistemas hubieran recibido instrucciones explícitas para realizar ataques informáticos, según una investigación publicada por 'The New York Times'.

Según recoge el citado medio, la IA de la compañía actuó por su cuenta e interfirió con los sitios web del Departamento de Educación, el Departamento de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores este verano sin el conocimiento del laboratorio, que se ha percatado recientemente.

Concretamente, esos agentes de IA estaban diseñados para realizar tareas de búsqueda y recopilación de información y, en algunos casos, cuando los sistemas no lograban obtener determinados datos por las vías habituales, comenzaron a explorar vulnerabilidades de las páginas para intentar acceder a información restringida.

Entre los objetivos identificados figuran sitios vinculados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Departamento de Comercio de EEUU, desde el que los agentes accedieron a datos del Censo, según ha confirmado la propia OpenAI. Ahora bien, intentaron hackear sin éxito el sitio web del Departamento de Educación para obtener datos de su oficina de derechos civiles.

La compañía también investiga un intento de acceso a la página del Departamento de Educación y colabora con las agencias gubernamentales para esclarecer lo sucedido, aunque aseguran que ninguno de los incidentes registrados constituye una violación de seguridad sino comportamientos inesperados y preocupantes de su tecnología.

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