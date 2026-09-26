Muere una joven de 20 años que participaba en el Rally de Llanes

La tragedia ha ocurrido el mediodía de este sábado. La joven fallecida iba de copiloto mientras que su compañero ha resultado herido.

Una joven que participaba en el Rally Villa de Llanes ha perdido la vida este sábado en un accidente. La mujer iba de copiloto y el piloto ha resultado herido. La organización ha decidido suspender la competición en vista de la gravedad de lo sucedido.

Según ha informado la Guardia Civil la fallecida es una joven de 20 años. El hombre que resultó herido tiene 26 años. El accidente se produjo a las 13.52 horas de este sábado tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban, un BMW 320, durante la competición, a la altura del tramo del Mazucu.

La salida de la vía se ha producido por el margen derecho de la carretera y el automóvil se ha incendiado posteriormente. La joven fallecida viajaba en calidad de copiloto en el vehículo, mientras que el joven herido era el piloto del turismo.

Ambos ocupantes eran vecinos de la zona oriental de Asturias. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas del Sector de Tráfico de Asturias de Ribadesella, así como un equipo de Investigación de Siniestros Viales procedente de Luarca.

Las fuerzas de seguridad se han hecho cargo de la cobertura e investigación del accidente. El piloto del vehículo ha sufrido diversas heridas a causa de la salida de vía y ha sido trasladado hasta el Hospital de Arriondas para recibir atención médica. Por su parte, la copiloto fallecida ha sido trasladada hasta el Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

La Escudería Villa de Llanes ha tomado la decisión de suspender definitivamente todos los tramos cronometrados de la prueba automovilística tras lo ocurrido.

En este sentido, la entidad ha subrayado que "esta difícil y triste decisión se ha adoptado como señal de profundo dolor y máximo respeto" hacia la víctima y sus allegados.

Asimismo, la organización ha determinado la interrupción de la prueba al considerar que "en estos momentos de inmenso pesar para toda la familia del automovilismo", la competición deportiva "carece de toda importancia y debe detenerse de inmediato".