Tremenda 'rajada' de Verstappen contra una leyenda de la Fórmula 1: "No tengo mucha paciencia..."

El neerlandés se ha hartado de las declaraciones de Juan Pablo Montoya y no ha dudado en contestar al colombiano, que aseguró que debía abandonar la Fórmula 1 por las críticas que había hecho Max esta temporada.

Max Verstappen no ha tenido un comienzo de Gran Premio de Canadá cómodo. El neerlandés solo pudo ser séptimo en la clasificación al 'sprint' y dejó un mensaje algo pesimista con el rendimiento del Red Bull, algo irregular esta temporada y muy lejos de los puestos de arriba.

Sin embargo, más allá de los resultado deportivos, Max ha llamado la atención debido a unas declaraciones que ha hecho sobre Juan Pablo Montoya, una leyenda de la Fórmula 1. El colombiano aseguró que Verstappen debía abandonar el 'Gran Circo' tras sus constantes críticas al nuevo reglamento.

Max, que hasta ahora no había respondido, no ha dudado en cargar contra Montoya en Montreal: "No sé qué problema tiene Montoya conmigo. Yo tampoco tengo mucha paciencia con alguien que dice tantas tonterías".

"No entiendo por qué la dirección de la Fórmula 1 le paga a gente como él. ¿Acaso quieren a alguien así en el paddock que suelta tantas estupideces?. Creo que se trata de: 'Si digo algo diferente de los demás, seguiré siendo relevante'", reconoce Verstappen en 'Telegraaf'

El neerlandés tampoco quiere darle excesiva importancia y asegura que no le afectan las palabras de Montoya: "No me molesta demasiado; es su problema. Yo vivo mi vida y no voy a dejar que me afecte".