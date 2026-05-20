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Documental sobre Rafa Nadal

Nunca se había visto a Rafa Nadal así: su salvaje sufrimiento por las lesiones que pone los pelos de punta

En un documental de 'Netflix', Rafa Nadal ha relatado lo mal que lo pasó por las lesiones sobre todo en el tramo final de su carrera en el tenis.

Nadañ

Rafa Nadal sufrió muchas lesiones en toda su carrera deportiva. En su última temporada lo pasó especialmente mal. Lo ha desvelado en un documental que pone los pelos de punta.

"Estaba continuamente con dolor", desvela el ganador de 22 Grand Slams.

Luchó lo inimaginable contra todo para poder seguir. Y esas lesiones eran mucho más graves que lo que se veía en la pista: "Etapas de dolor y sufrimiento".

"Lo toleras porque realmente tu ilusión y tu pasión por lo que estás haciendo supera el sufrimiento", cuenta el extenista español.

Su equipo intentaba frenarle. Porque fueron unas lesiones constantes que le destrozaron su cuerpo. Una filosofía del sufrimiento para ser un campeón histórico.

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