Otmar Szafnauer ha reivindicado su gran contribución al equipo Alpine, por el que fichó tras dos discretas temporadas en la actual escudería Aston Martin, dirigida por Lawrence Stroll .

Szafnauer ha hablado en una entevista con 'Motorsport Week' sobre las causas de su salida de Alpine, equipo en el que coincidió con Fernando Alonso en 2022. El exdirector ha remarcado la impaciencia del Grupo Renault a la hora de valorar los resultados que estaba obteniendo.

"Lo que más me decepciona es que tuviéramos diferentes plazos para alcanzar el éxito. Me dieron 100 carreras, lo que pensé que sería suficiente, porque con 25 carreras por temporada, 100 carreras son aproximadamente cuatro temporadas", expresó Szafnauer.

El exdirector alegó que solo dirigió el equipo durante 38 de las 100 carreras que se habían acordado en un principio. La escudería no estaba contenta con la progresión que estaba teniendo el coche y no cumplió su palabra: "Llegó el anuncio de que no estábamos progresando lo suficientemente rápido y que querían cambiar cosas. Sé lo que significa cambiar la cultura y el rendimiento de un equipo de Fórmula 1. Sólo se necesita tiempo".

Los resultados de Alpine no fueron brillantes durante las temporadas en las que el equipo estaba siendo dirigido por Otmar Szafnauer. No obstante, el exdirector defendió su gerencia y afirmó que para crear un equipo ganador, hay que asentar primero unas bases que formen una escudería solida.

Szafnauer aseguró que una gran parte del equipo estaba conforme con la progresión que estaba teniendo el monoplaza y que estaban siguiendo la dirección correcta. "No despedimos a nadie, sólo contratamos a gente nueva. Creo que iba en la dirección correcta. El hecho de que los altos directivos de Alpine quisieran alcanzar el éxito mucho más rápido de lo que era posiblefue lo que salió mal" declaró el exdirector de Alpine.