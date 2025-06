Lewis Hamilton explota ante el caos en Ferrari: "A los que han dicho que me quiero ir..."

Varios medios italianos han publicado que Lewis Hamilton y Fred Vasseur podrían salir de Ferrari. El primero, por su propio pie... el segundo, despedido. Pero el inglés ha salido al paso desde el Gran Premio de Canadá para desmentir todas esas informaciones.

"A los que han escrito diciendo que yo estaba considerando dejar de correr: acabo de unirme a Ferrari, y he firmado por varios años. Estoy aquí a largo plazo. Sé cuál es mi mentalidad y lo que quiero conseguir con este equipo. Tengo cero dudas al respecto. Así que, por favor, dejad de inventar cosas", ha dicho el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Sobre el posible despido de Vasseur, le muestra todo su apoyo: "Me lo han contado antes de venir aquí, por lo que no he leído los artículos. No es bonito saber que este tipo de historias circulan por ahí. Adoro trabajar con Fred".

"Él es la razón por la que estoy aquí y quien me abrió la puerta de Ferrari, algo por lo que le estaré siempre agradecido. Estamos juntos en esto y estamos trabajando duro a puertas cerradas, que es lo importante. Estoy aquí para trabajar con el equipo, pero también con Fred. Quiero que Fred esté aquí y es la persona adecuada para llevarnos arriba. Eso es todo", dijo Lewis.

Ha querido dejar claro que las informaciones de los medios italianos no son reales: "La mayoría no sabe lo que sucede a puertas cerradas y no todo es fácil. Tenemos que realizar cambios y hacer mucho trabajo, y hay mucha presión porque queremos ganar, lógicamente, pero no se está hablando de nada de eso ahora mismo".

Y pide tiempo para seguir trabajando y seguir adaptándose a la escudería de Maranello: "Nueva gente, tanto si son pilotos ingenieros, o gestores que lleven una organización, necesitan tiempo y el impacto que tiene eso es significativo. Eso no es parte del debate. Estoy aquí para ganar junto a Fred y tiene mi apoyo incondicional".