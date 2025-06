Duro 'dardo' de Hamilton al Ferrari: "Este coche es como bailar con alguien que..."

Lewis Hamilton sigue siendo muy crítico con el rendimiento y el ritmo del Ferrari. El siete veces campeón del mundo ha vuelto a cargar contra su monoplaza aunque esta vez ha querido utilizar el humor para una situación, que después de la clasificación, no parece tan desastrosa.

Hamilton saldrá quinto, justo por detrás de Fernando Alonso, sabedor de que no en principio no tiene el ritmo para acechar al podio pero con la posibilidad de conseguir una buena cantidad de puntos. De hecho, Charles Leclerc, que sale octavo, mostró un buen ritmo en la clasificación pero un percance en la última vuelta le impidió pelear por la 'pole'.

Tras la 'qualy', Hamilton quiso volver a criticar el coche pero dejando una comparación muy curiosa: "Este coche, es como alguien que no sabe bailar. Alguien que no tiene ritmo, ¿sabes? Es como tratar de conseguir que alguien que no tiene ritmo tenga ritmo".

"Es muy, muy difícil. Así es como se siente con este coche. No se siente realmente mejor el coche. Creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido, con la puesta a punto. Estamos trabajando al máximo todo el fin de semana para ir más rápido, pero no creo que el coche vaya a ir mucho más rápido. No creo que podamos competir con los chicos de arriba, tenemos que aceptar la realidad", reconoció Hamilton en unas declaraciones para los medios presentes en el GP de Canadá.