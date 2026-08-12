'Sky Sports': Williams ya tendría un posible sustituto si Sainz se marcha

La escudería británica tendría entre sus planes fichar al piloto mexicano para 2027, si Sainz decide no renovar con ellos tras una temporada complicada con los de Grove.

La continuidad de Carlos Sainz en Williams está en el aire. El piloto español no termina de ver un futuro satisfactorio en la escudería británica, sobre todo después del pésimo año que están teniendo, y no se descarta una salida a final de temporada a otro equipo más competitivo.

La marcha de Sainz de Grove no sería una sorpresa en el paddock de la Fórmula 1. La posibilidad de que abandone Williams es tan previsible que los directivos del equipo inglés ya están negociando un contrato con su supuesto sustituto. Tal y como han señalado 'Sky Sports' y 'Motorsport', Checo Pérez es un activo que están valorando para cubrir el asiento del madrileño.

A pesar de que el piloto mexicano cuenta con contrato con Cadillac, tras haber regresado a la F1 después de un año sabático, su permanencia con la escudería estadounidense no se ha confirmado. De esta forma, Checo podría estar negociando su futuro para 2027.

"El equipo seguirá apretando para introducir algunas mejoras más y asegurarse de que, al menos, podemos demostrarnos a nosotros mismos que nuestro proceso de desarrollo es sólido. Eso nos dará mucha confianza de cara al futuro", dijo Pérez en el pasado GP de Hungría.

En conclusión, Williams, por el momento, prioriza renovar a Carlos, al ser su principal baza en la competición, aunque si este no decide renovar, no es descabellado que actúen de forma rápida para hacerse con los servicios del mexicano.

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