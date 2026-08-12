El top-10 que alucina con Jódar: "Superará lo que yo hice..."

Ben Shelton se ha rendido ante la figura de la promesa española del tenis por su rápido ascenso en el ranking y sus impecables resultados en grandes torneos.

Rafa Jódar es la sensación del circuito ATP. En el año de su debut como tenista profesional, el tenista español ha pasado de ser un mero deportista universitario a alcanzar el top 20 del ranking mundial, dejando con la boca abierta al resto de sus rivales y a los aficionados al tenis.

En lo que llevamos de calendario, Jódar ya ha alcanzado dos finales (ATP 250 de Marrakech y ATP 500 de Washington), además de múltiples grandes resultados en torneos como Roland Garros y los Masters 1000 de Miami, Madrid, Roma, y ahora en Canadá.

Tal está siendo su rendimiento como profesional que, cada vez que se encuentra a un rival directo, es elogiado por ellos. "Estoy realmente impresionado con Rafa por la manera en la que ha llegado al circuito. No esperaba que hubiera otro jugador universitario en tres años que estuviera en el puesto 500 del mundo y luego dentro del top 20 en un año", ha señalado Ben Shelton, top 10 y posible rival en la final de Montreal.

En declaraciones recogidas por 'Punto de Break', el tenista estadounidense ha aplaudido el camino de Jódar durante los últimos meses, reconociendo que tiene un parecido con él. "Probablemente llegará al top 10 y superará lo que yo hice en 2023. Creo que tiene un gran juego, un juego completo, es un gran atleta, tiene derecha, revés y resto al nivel de los mejores del mundo", añade Shelton.

Por último, Ben ha destacado los encuentros disputados entre el español y Arthur Fils, y prevé un gran futuro para el de Leganés. "Me entretuvieron muchísimo sus tres partidos contra Arthur este año. Están golpeando la pelota de manera increíble desde el fondo. Estoy muy feliz por él y tengo muchas ganas de ver su trayectoria y lo que hace en los próximos 18 meses", concluye el norteamericano.

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