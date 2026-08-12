¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Brandon Nakashima en el Masters 1000 de Canadá? Horario y dónde ver en TV

El español disputará el encuentro de semifinales ante el número 25 del ranking ATP en Montreal. En caso de proclamarse ganador, jugará su tercera final del año y podría entrar en el top 10.

Rafa Jódar ya está en las semifinales del Masters 1000 de Canadá. El tenista español se ha clasificado para la penúltima ronda del torneo en Montreal tras batir de forma notable a Arthur Fils (7-6, 6-3) en un encuentro en el que el francés se vio superado en múltiples juegos.

Con un estilo de juego espectacular, el de Leganés impidió que su rival fuese capaz de hacerle réplica, hasta tal punto que el propio Fils llegó a reventar una de sus raquetas tras un break temprano del español. A su vez, con este triunfo, Jódar encadena una racha de dos victorias consecutivas con el francés.

Tras este duelo, el próximo contrincante de Rafa será el estadounidense Brandon Nakashima, número 25 del ranking ATP, con quien se medirá este jueves a las 00:00 hora española en la pista central del National Bank Open. En caso de resultar vencedor del duelo, Jódar disputará su tercera final del año contra Learner Tien o Ben Shelton.

Por último, otro triunfo más consecutivo de Jódar supondría un paso en su objetivo de alcanzar el top 10 del mundo. Actualmente, con 2.621 puntos, la promesa española del tenis se podría colar en el prestigioso grupo si se proclama campeón en Montreal.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Rafa Jódar y Brandon Nakashima de este jueves 13 de agosto se disputará a las 00:00 hora española. El encuentro de semifinales del Masters 1000 de Canadá se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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