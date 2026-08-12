Jódar desesperó a Fils: así reventó la raqueta en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montreal

Rafa fue un auténtico vendaval y Arthur terminó el encuentro tremendamente frustrado. Prueba de ello, el destrozo que le hizo el francés a su raqueta.

Rafa Jódar es imparable. El de Leganés se ha metido en sus primeras semifinales de Masters 1.000 después de derrotar a Arthur Fils en dos sets (7-6 y 6-3). El francés venía siendo una de las grandes sensaciones del torneo mostrando un buen nivel.

Sin embargo, Jódar y su espectacular estado de forma han terminado dejando fuera al que era uno de los candidatos al título. Fue tal al exigencia a la que sometió Jódar a Fils, que el francés terminó completamente desesperado. Estalló cuando Rafa le rompió el servicio en el segundo set.

Tras un punto largo, en el que Jódar volvió a dejar patente su infinidad de recursos para cambiar la dinámica del juego, Arthur reventó la raqueta dos veces contra el suelo dejándola completamente destrozada. Una imagen muy impactante.

Rafa siguió dejando destellos de mucho dominio durante lo que restó de encuentro. Certificó su pase a una semifinales en las que se enfrentará a Nakashima, otra revelación del torneo.

No hay que olvidar que Rafa no era ni profesional hace menos de medio año y que, en ese tiempo, ha conseguido romper récords de precocidad que parecían inalcanzables. Si se mete en la final, podría ocupar un puesto en el top-10 del ranking mundial la próxima semana.

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