"No importa si estamos peleando por la victoria o no"
Checo Pérez, satisfecho con sus duelos contra Alonso: "Son batallas muy limpias, lo disfrutamos"
El veterano piloto mexicano ha mostrado su admiración por el bicampeón del mundo, destacando sus duelos en la zona baja de la clasificación.
Checo Pérez está disfrutando de su regreso a la Fórmula 1 pese a estar a la cola de la parrilla. El piloto mexicano ha vuelto al 'Grand Prix' de la mano de Cadillac, nueva escudería en la F1, y aunque no rinde como hace años, ha destacado un aspecto que disfruta este año.
En concreto, Pérez ha destacado sus duelos con Fernando Alonso en cada carrera como unas "batallas muy limpias, pero muy agresivas", a pesar de no pelear por los puestos de arriba. "No importa si estamos peleando por la victoria o por un P18, lo disfrutamos igual", asegura el veterano piloto en respuesta a 'Motorsport'.
"Con Fernando siempre somos muy agresivos los dos, pero siempre es un piloto con muchísima experiencia y entiende muy bien las carreras", recalca Checo, admirando al bicampeón del mundo.
Incluso, el mexicano ha mostrado su respeto hacia Alonso por ser "una inspiración para todos". "Lo respeto muchísimo. Está peleando por el 18.º puesto y está igual de motivado que si estuviera peleando por el Mundial", añade el piloto de Cadillac.
Aunque Fernando continúa pilotando a los 44 años y muchos desean emular al asturiano, Pérez ha descartado correr hasta tal edad. "No me veo ocho años más en la Fórmula 1. Regresé porque tengo cosas por hacer. Quiero irme en mis términos y demostrarme a mí mismo que puedo marcharme como uno de los mejores pilotos de la parrilla", concluye.
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