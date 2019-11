Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo de Fórmula 1. El hombre de los récords de los monoplazas. El que busca igualar los siete títulos del legendario Michael Schumacher. 'El Kaiser' le apodaban al alemán, y 'sir' puede terminar siendo el británico de ser escuchadas las cada vez más reconocidas voces que piden que se le conceda este honor al de Mercedes.

Porque el inglés es sin duda uno de los deportistas más destacados en toda la historia del país. Uno que ha hecho sonar, como dice Mark Webber, muchas más veces que ningún otro el 'God save the Queen' gracias a sus proezas deportivas. Ya es MBE, pero ahora Reino Unido pide más.

Pide que se le conceda el título de 'sir'. Título que, por cierto, tienen otros deportista como por ejemplo Andy Murray. Nadie duda del escocés, ganador de tres Grand Slam, pero las islas británicas se preguntan la razón de si él es ser por qué Hamilton no.

No es el único, pues por ejemplo Mo Farah, atleta británico, también tiene el título de 'sir', al igual que el jugador de criquet Alastair Cook.

Can someone explain this to me?

Sir Alastair Cook, 34.

24th highest England Test batting average - knighted for services to cricket.

Lewis Hamilton, 34.

SIX times World Champion - MBE. https://t.co/v95sfkFbbj