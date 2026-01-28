Objetivo, Presupuestos: el Gobierno busca engrasar sus relaciones con los socios con contrapartidas que le permitan aprobar sus cuentas

¿Por qué es importante? El acuerdo con Podemos para la regulación extraordinaria de migrantes invita al Gobierno a pensar que pueden sacar adelante la cesión de competencias de migración a Cataluña, una de las carpetas pendientes con Junts que hizo romper su relación con la formación catalana.

El Gobierno experimentó una jornada mixta en el Congreso, enfrentando su primera derrota parlamentaria del año con el rechazo del decreto que incluía la revalorización de las pensiones, mientras celebraba un acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes. Este último punto abre la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, con un potencial acuerdo sobre el traspaso de competencias migratorias a Cataluña, previamente bloqueado. El Gobierno busca fortalecer alianzas con sus socios para cerrar pactos presupuestarios. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que los presupuestos se presentarán en el primer trimestre, pese a críticas de Junts sobre el caos ferroviario.

El Gobierno vivió una jornada agridulce en el Congreso de los Diputados. Por un lado, sufrió su primera derrota parlamentaria del año con el voto en contra de PP, Junts y Vox a su decreto ómnibus en el que se incluía la revalorización de las pensiones. Por otro, celebró el acuerdo sobre la regularización extraordinaria de migrantes que permitirá regular, según estimaciones del Ejecutivo, a cerca de medio millón de personas.

Es este segundo punto el que ha abierto un escenario para el Gobierno en el que pueden plantear una posible aprobación de Presupuestos Generales del Estado. Fuentes del Gobierno trasladaban este martes a laSexta que el acuerdo con Podemos podía facilitar el traspaso de competencias de migración a Cataluña, una medida pactada entre el Gobierno y Junts y el pasado mes de septiembre que no salió adelante en el Congreso ante la negativa de Podemos. Este nuevo escenario con la formación morada puede invitar a pensar en la aprobación de esa medida, una de las carpetas pendientes que hizo romper la relación entre la formación catalana y los socialistas.

En el Gobierno transmitían que están intentando engrasar las relaciones con sus socios con la intención de ir cerrando pactos que les permitan llegar a un acuerdo presupuestario. En el caso de Podemos, la formación morada han hablado de una contrapartida al PSOE que no se ha desvelado todavía, que quizás sea ese voto favorable para el traspaso de competencias en materia migratoria a Cataluña.

Sobre pensiones, desde el Gobierno abogaban por buscar "soluciones y salidas", señalando al PP por tumbar la revalorización y por estar "descolocado" respecto a la regularización de migrantes, una medida apoyada por la iglesia y la patronal.

El Gobierno insiste: presentarán las cuentas en el primer trimestre del año

Este miércoles, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre del año, es decir, en los próximos dos meses. Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, donde ha sido preguntada por la marcha de las negociaciones con Junts y ha comentado que se "trabaja constantemente" con todos los partidos.

"La respuesta es clara y telegráfica: sí. El Gobierno cumple y da respuestas a la ciudadanía", asevera.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha tachado la regularización "como cortina de humo para tapar todo el caos en materia ferroviaria que hay". Según Nogueras, PSOE y Podemos han tenido "algún tipo de conversación" para haber "sacado" el tema de la regularización "justo ahora", en una entrevista en la Cadena SER.

