¿Señala Ferrero al entorno de Carlos Alcaraz como culpable de la ruptura?: "Se me partió el corazón"

El exentrenador del número 1 del mundo ha explicado que se dieron "circunstancias en las que se dijo que no por ciertas razones internas y no me arrepiento de ello".

Tras anunciarse su nueva aventura como 'coach' del golfista Ángel Ayora, Juan Carlos Ferrero ha regresado a los focos dos meses después de su ruptura con Carlos Alcaraz.

El valenciano tocó el cielo con el murciano, pero tras el mejor año de su carrera, que terminó con 'Juanki' como mejor entrenador del mundo para la ATP, todo se rompió.

Ahora, con cierta perspectiva, Ferrero reconoce que aún no lo ha superado: "Estoy intentando desconectar un poco. Está muy reciente como para ver el partido y ver a todo el equipo. Te pones un poco melancólico y triste de verlos a todos ahí, y revives lo que ha pasado. El tiempo va curando todo, se asimila todo un poco mejor. Por eso no estoy con muchas ganar de ver partidos. Me he entregado al 100%".

"Se me partió el corazón cuando ocurrió, pero me estoy recuperando poco a poco. El corazón está dolido y me gusta pensar que el suyo también", añadió en declaraciones a 'Cope'.

Paralelamente, en la 'Ser', el extenista deslizó que el detonante de la ruptura podría haber sido la injerencia del entorno de Alcaraz en el jugador.

"Ya estoy mejor. Hablé con Carlos y nos despedimos de una forma súper buena y eso me ayudó muchísimo. Esperamos a que pasara un poco el terremoto y ya hablamos tranquilos. A partir de ahí, he podido rehacer un poco el estar mejor y seguir adelante. Se han dado unas circunstancias en las que se dijo que no por ciertas razones internas y no me arrepiento de ello", señaló.

"Echo de menos estar con Carlos, echo de menos estar allí en Australia, pero porque tenía una dinámica de muchos años que no se pasa en dos meses. A su alrededor hay muchas personas que opinan como es normal, gente de su entorno que le ayuda a tomar ciertas decisiones tan importantes", zanjó.