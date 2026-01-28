Ahora

"Lo tendría que pensar"

Ferrero responde a la pregunta más incómoda: ¿Entrenaría a Sinner tras romper con Carlos Alcaraz?

El valenciano se ha negado a cerrar la puerta a una hipotética relación con el mayor rival de su antiguo pupilo.

Juan Carlos FerreroJuan Carlos FerreroGetty Images

Durante una entrevista en la 'Ser' donde ha deslizado que el entorno de Carlos Alcaraz podría haber propiciado su rupturacon el número 1 del mundo tras el mejor año de su carrera, Juan Carlos Ferrero también ha hablado de Jannik Sinner.

En concreto, sobre si aceptaría una propuesta del italiano para entrenarle a pesar de ser el máximo rival de su antiguo pupilo.

El valenciano, lejos de cerrar la puerta a una hipotética unión con Sinner, ha rechazado decir 'de ese agua no beberé'.

"Ahora mismo no lo sé. Es un jugadorazo que está demostrando con Alcaraz que son los dos que pelean por todo y un 'no', no voy a decir", ha señalado.

"Si se me da la oportunidad y si se me ha acabado al final todo con Alcaraz... lo tendría que pensar", ha añadido.

Eso sí, por el momento y a pesar de haber recibido "cuatro ofertas interesantes", Ferrero arrancará ahora una nueva aventura como 'coach' de Ángel Ayora.

