Ahora

"Nosotros hemos quedado muy bien..."

Ponen a Ferrero entre la espada y la pared: ¿Volvería a entrenar a Carlos Alcaraz?

El mejor entrenador de la pasada temporada ha reconocido que ha recibido "cuatro ofertas interesantes" tras romper con el murciano.

Juan Carlos Ferrero y Carlos AlcarazJuan Carlos Ferrero y Carlos AlcarazGetty

¿Volvería a entrenar Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz en un futuro?, ¿su ruptura al término del pasado año hace imposible un reencuentro a medio-largo plazo? Esta fue la cuestión que le plantearon al valenciano durante una entrevista en la 'Ser'.

El extenista, que ha iniciado una nueva aventura como 'coach' del golfista Ángel Ayora, reconoció en primer lugar que varios tenistas han tocado a su puerta tras romper con el murciano.

Sin embargo, por el momento ha aparcado la raqueta: "He tenido cuatro ofertas interesantes, pero todavía no me ha llegado la ilusión por volver al circuito. Después de estar con Carlos, cuesta un poco coger ganas con otro jugador".

¿Volvería con Carlitos? Según Ferrero, no quiere cerrarse ninguna puerta: "Eso nunca se sabe. Nosotros hemos quedado muy bien, nos hemos dicho lo que nos teníamos que decir y hemos acabado de una buena manera. El no rotundo no es algo que puedas asegurar nunca, así que nunca se sabe".

"Hemos vivido algo muy bonito. Hemos tenido una relación muy buena, de mucho diálogo, en la que los dos siempre hemos dicho lo que hemos pensado y hemos trabajado muy bien. Hay un cariño y una amistad muy grande. Es una ruptura profesional, pero la amistad sigue ahí", ha añadido.

También le preguntaron si aceptaría una propuesta de Jannik Sinner, máximo rival de Alcaraz, ante lo que respondió igual: nunca digas nunca.

