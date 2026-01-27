Boris Becker ve un cambio radical en el juego de Alcaraz: "Antes el saque era una debilidad..."

Una de las mayores leyendas del tenis dice que el saque es una "verdadera fortaleza" para este nuevo Alcaraz que va a por el Open de Australia.

Hasta Novak Djokovic destacó el nuevo saque de Carlos Alcaraz, diciendo que se parecía tanto al suyo que incluso le iba a pedir derechos de autor. También lo ha hecho Boris Becker, una leyenda del tenis, que ha colocado su saque como una de sus grandes fortalezas en el Open de Australia.

Esto dice en 'Eurosport' una vez que finalizó su partido contra Alex de Miñaur: "El saque solía ser una debilidad para Alcaraz, pero lo ha trabajado con diferentes movimientos. Ahora es una verdadera fortaleza para él".

"La paciencia fue importante. De Miñaur devolvió muchas pelotas y daba la impresión de que Alcaraz dominaba. Cometió más de 15 errores no forzados sólo en el primer set. Luego se comunicó activamente con su palco. Después, bajó el ritmo, dejando que su oponente cometiera errores en ocasiones. Por eso el segundo y el tercer set fueron tan claros para el español", explica Becker sobre el partido de los cuartos de final.

También habló de Alexander Zverev y de las semifinales que se jugarán el domingo en Melbourne: "Ha sido otra actuación impresionante. Como en todo el torneo, está jugando a su mejor nivel. Su rival fue duro y escucharemos más de él en el futuro...".

"Pero, sinceramente, Zverev puede ganar el torneo. Fue ligera ventaja que el techo estuviera cerrado y eso es bueno para los sacadores como Zverev", cierra el extenista alemán.

El partido entre Alcaraz y Zverev se disputará en la madrugada del jueves al viernes a partir de las 4.30 horas de la madruga (horario peninsular español).