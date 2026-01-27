Prisión provisional para el asesino confeso del menor de 13 años en Sueca: se descarta el trastorno mental y la autopsia confirma que el crimen lo cometió un adulto con alevosía

¿Por qué es importante? El informe preliminar ha revelado que el asesino tenía intención de matar, puesto que en el cuerpo del chico aparecen cuchilladas y golpes concentrados en el tórax, una zona vital.

Novedades en el asesinato de Alex, el menor de 13 años que falleció el pasado sábado en Sueca (Valencia). El juez ha enviado a Juan Francisco, autor confeso de la agresión mortal, a prisión provisional, puesto que la autopsia preliminar ha confirmado que el crimen lo cometió un adulto. Asimismo, ha revelado que el asesino tenía intención de matar, ya que en el cuerpo del chico aparecen golpes, además de cuchilladas, alguna de ellas mortal, concentradas en el tórax, una zona vital. Igualmente, se ha sabido que la acción se produjo en el baño.

Por otra parte, durante su declaración ante el juez de este martes, ha vuelto a reconocer la autoría del crimen y ha reiterado que lo llevó cabo durante un momento de locura. En este sentido, un hecho destacable es que aún no se le ha realizado un examen forense psiquiátrico que pruebe cuál es su estado mental. Los expertos no han estimado que fuese urgente hacerlo, ya que no existen indicios objetivos, pruebas en la escena del crimen o en su relato de que sufriese un trastorno mental. Por tanto, se le realizará en los próximos días con un par de entrevistas que certifiquen su situación.

Otro dato reseñable es que el juez ha decretado prisión preventiva para Juan Francisco por un delito de asesinato y no de homicidio. Según los datos que ofrece el informe se puede apreciar cierta intencionalidad por el tipo de arma utilizada, un cuchillo de cocina que él coge premeditadamente para llevar a cabo las lesiones; el lugar, el baño de la vivienda del que la víctima no podía escapar y por las heridas defensivas en las manos de Alex. Esto haría que la hipótesis del brote de locura perdiese fuerza.

Con todo, se espera que de cara al juicio se pida prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima, un menor de 13 años.

