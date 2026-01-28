El juez del caso Montoro prorroga la instrucción y pide un inventario de sus bienes y los de sus colaboradores

¿Por qué es importante? El magistrado argumenta que el levantamiento del secreto de las actuaciones ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha generado "una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".

El juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha prorrogado la investigación del caso Montoro hasta el 26 de julio de 2026 debido a la complejidad del caso y la gran cantidad de escritos presentados tras el levantamiento del secreto de las actuaciones. La investigación, que permaneció bajo secreto durante siete años, se centra en presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción. El juez solicita documentación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de la consultora Equipo Económico, cofundada por él, por su presunta implicación en una trama de favores fiscales. Además, se pide información detallada de varias empresas y sociedades relacionadas con el caso.

El juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, el encargado del caso Montoro, ha prorrogado la investigación seis meses más, hasta el 26 de julio de 2026. En el auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado argumenta que el levantamiento del secreto de las actuaciones ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha generado "una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".

De esta forma, el magistrado explica que todavía no ha tomado declaración a Cristóbal Montoro y al resto de investigados debido a estas circunstancias. Además, apunta que no se ha acordado la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto las peticiones realizadas por las partes, a la espera de que "todas las partes se den por plenamente instruidas".

En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez la considera una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

El juez pide documentación del exministro de Hacienda

El juez también acuerda todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la petición de un inventario de bienes del exministro Cristóbal Montoro y su mujer y de otros seis colaboradores.

El magistrado solicita una serie de documentación de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, así como información relativa al propio exdirigente 'popular'.

En un auto, el titular de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la Policía Judicial hojas registrales completas, memorias y las cuentas anuales entre 2008 y 2025 del citado despacho y de otras sociedades, entre ellas Montoro y Asociados.

Además, en línea con lo solicitado por la fiscal, pide los registros mercantiles y las hojas registrales completas de hasta 13 empresas distintas. También, que se recopilen las escrituras de constitución y titularidad real de una serie de sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento del órgano de administración de cada una.

Igualmente, el magistrado requiere las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, entre los que se incluyen el propio exministro Montoro y varios miembros de Equipo Económico. De igual forma, pide las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas investigadas en la causa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.