España regulariza a 500.000 migrantes que ya viven aquí: derechos, contratos y libertad para quienes aportan a diario

Los detalles Hablamos de 840.000 personas que ya viven aquí, que trabajan, pagan impuestos y consumen, pero hasta ahora estaban fuera del sistema. Con la regularización podrán tener contrato, cobrar en el banco, ir al médico y moverse libremente para ver a sus familias.

Cuando hablamos de migrantes irregulares, muchos se imaginan fronteras lejanas, pateras o controles policiales. Pero la realidad es mucho más cercana: la mayoría entra por la puerta de llegadas de los aeropuertos. Por ahí llegan quienes ya viven, trabajan, sueñan, comen, invierten, gastan y pagan IVA en España… y que ahora el Gobierno quiere regularizar.

Podemos debatir el método, el número o la velocidad de la regularización, pero nunca deberían ponerse en duda sus derechos laborales y sociales. Ni dejarnos engañar por quienes dicen que "nos invaden" para generar miedo y odio. La verdad es que estos son los mismos que cada mañana salen a nuestras calles a trabajar.

Los datos

En España conviven 840.000 migrantes en situación irregular .

. El 91% son americanos , el 6% africanos y menos del 2% asiáticos .

, el y menos del . Nueve de cada diez llegan en avión .

. El Gobierno, en acuerdo con Podemos, planea regularizar a 500.000 personas.

Como siempre, han saltado los tópicos:

"Habrá efecto llamada": falso. Las siete regularizaciones previas con González, Aznar y Zapatero no provocaron más migración .

falso. Las siete regularizaciones previas con González, Aznar y Zapatero . "Supone una carga para la economía" : falso. Se regulariza a quienes ya viven aquí , así que también empiezan a cotizar y pagar impuestos.

: falso. Se regulariza a quienes , así que también empiezan a cotizar y pagar impuestos. "Nos quitarán empleos" : falso. España necesitará 2,5 millones de trabajadores más en diez años .

: falso. España necesitará . "Es un coladero de delincuentes" : falso. Para regularizarse, no pueden tener antecedentes penales .

: falso. Para regularizarse, no pueden tener . "Serán votos para Sánchez": falso. Para pedir la nacionalidad hacen falta diez años de residencia legal, así que no hay voto inmediato.

Que esta última mentira la dijo la portavoz de Vox en el Congreso. Vamos con la verdad… ¿En qué sí nos va a cambiar la vida?

Da derecho a tener derechos

Porque sin papeles no tienen derechos básicos. La regularización les permitirá:

Trabajar legalmente : con contratos, cotizaciones a la Seguridad Social, salarios dignos, bajas y vacaciones. Cosas que para cualquiera que trabaja son obvias, pero que sin papeles no existen.

: con contratos, cotizaciones a la Seguridad Social, salarios dignos, bajas y vacaciones. Cosas que para cualquiera que trabaja son obvias, pero que sin papeles no existen. Cobrar sus nóminas en un banco : muchas entidades no permiten abrir cuentas a quienes están en situación irregular.

: muchas entidades no permiten abrir cuentas a quienes están en situación irregular. Acceso a la sanidad: en España la sanidad es universal, pero muchas personas irregulares no tienen tarjeta y solo pueden acudir a urgencias. Algunos ni siquiera van por miedo a que crucen sus datos y sean deportados.

Poder moverse y viajar

Hay cosas muy básicas, como poder ir a su país a ver a sus familias. Sin papeles no puedes ni ir a enterrar a tu padre o tu madre. No te puedes mover. Puede parecer obvio, pero es una libertad enorme para quien hasta ahora estaba fuera del sistema.

Son personas que ya viven aquí, que contribuyen y que ahora dejan de ser invisibles. La regularización no solo les da derechos y dignidad, sino que también fortalece nuestra sociedad.

